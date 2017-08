IFA 2017: Sharp punta su TV 8K e display free form

Cristiano Ghidotti,

In procinto di acquistare un televisore con pannello 4K? Attenzione, la next-gen dell’intrattenimento domestico potrebbe non essere poi così lontana. Questo è il pensiero di Sharp, che ha scelto il palcoscenico dell’IFA 2017 per presentare i suoi nuovi TV 8K. Uno schermo dalla risoluzione estremamente elevata: 7680×4320 pixel.

TV e monitor 8K

All’evento berlinese è stato mostrato un modello da 70 pollici che in Europa sarà lanciato in qualità di monitor: LV-70X500E AQUOS 8K. Una definizione tale che anche sui grandi polliciaggi e osservando il pannello da vicino risulta impossibile distinguere i singoli pixel. Perché prodotti di questo tipo possano essere sfruttati appieno serviranno comunque diversi anni: anche in questo caso, il vero limite non è di tipo tecnologico, ma costituito dall’attuale assenza di contenuti realizzati nativamente per supportare una tale risoluzione. È lo stesso fattore che per diverso tempo ha frenato la diffusione prima del Full HD e poi dell’Ultra HD.

Schermi free form e frameless

Puntare sull’innovazione nell’ambito degli schermi è da sempre una priorità per Sharp, che grazie alla tecnologia IGZO ha saputo raggiungere nel corso degli anni un punto di incontro ideale tra qualità dell’immagine e risparmio energetico. All’IFA 2017 si è parlato dei pannelli di tipo free form e frameless, che offrono una grande libertà d’azione in fase di progettazione per quanto riguarda il design di televisori e altri dispositivi.

Nell’occasione sono stati presentati un TV LCD frameless da 70 pollici e uno schermo free form da 39,4 pollici. Si è parlato anche dei progressi compiuti in tema di display arrotolabili, con un pannello da 60 pollici (risoluzione Full HD) capace di raggiungere una luminosità pari a 500 nit.

Smartphone, audio ed elettrodomestici

A Berlino è stato annunciato anche il ritorno di Sharp nel mercato smartphone, fissato per il prossimo anno. La prima linea verrà svelata in occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona, in scena a fine febbraio. Saranno dispositivi dotati di display e fotocamere di fascia alta, realizzati in partnership con Foxconn.

Entro Natale faranno il loro debutto soluzioni audio per la TV a marchio Sharp. In particolare, soundbar 2.0 e 2.1, radio digitali, sistemi micro Hi-Fi, giradischi, speaker, cuffie e speaker Bluetooth. Sempre all’IFA è stata mostrata una nuova linea di piccoli elettrodomestici: da una tostiera in vetro che permette di osservare il livello di tostatura dall’esterno a bollitori con doppi vetri, fino a un frullatore intelligente che modifica automaticamente la velocità delle lame e al piastre da forno con tecnologia a vapore ultrariscaldato.