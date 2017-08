IFA 2017: Sony Xperia XA1 Plus

Luca Colantuoni,

Insieme agli Xperia XZ1 e XZ1 Compact, Sony ha presentato all’IFA 2017 di Berlino un altro smartphone dalle caratteristiche interessanti. Il nuovo Xperia XA1 Plus è sostanzialmente un incrocio tra gli Xperia XA1 e XA1 Ultra annunciati al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Si tratta quindi di un modello di fascia media con una buona dotazione hardware, tra cui spicca la fotocamera posteriore da 23 megapixel.

Il Sony Xperia XA1 Plus possiede uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra un processore octa core MediaTek Helio P20 a 2,3 GHz, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Il design è simile a quello degli altri smartphone Sony con lati arrotondati, lungo i quali ci sono i pulsanti per accensione, volume e fotocamera, oltre allo slot ibrido per SIM e microSD. La fotocamera principale ha una risoluzione di 23 megapixel con apertura f/2.0 e autofocus ibrido, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE Cat. 6. La batteria ha una capacità di 3.430 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida sviluppata da MediaTek (Pump Express Plus 2.0). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), la porta miro USB e il jack audio da 3,5 millimetri. Le tecnologie ClearAudio+ e Clear Bass permettono di ascoltare un suono nitido e privo di distorsioni.

Il sistema operativo è Android Nougat, ma Sony ha promesso l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni (nero, blu e oro) a partire dal 20 ottobre 2017. Il prezzo è 379,99 dollari.