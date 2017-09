L’Assistente Google sugli speaker di Sony e Harman

Cristiano Ghidotti,

L’intelligenza artificiale dell’Assistente Google sta per fare il suo debutto anche nel nostro paese: inizierà a parlare italiano con il debutto del nuovo phablet LG V30, come annunciato ieri all’IFA 2017 di Berlino. Il gruppo di Mountain View ha inoltre approfittato della kermesse per confermare che la tecnologia farà il suo debutto su smart speaker di terze parti.

Sony LF-S50G

Il modello Sony LG-S50G è caratterizzato da un design piuttosto essenziale e minimalista, che richiama alla mente quello di Google Home (nonché quello di Apple HomePod). Al centro del suo corpo circolare, sotto la griglia alcuni LED si illuminano per mostrare l’orario. La scocca è splash proof, dunque può essere impiegato anche in ambienti come la cucina dove potrebbe entrare in contatto con acqua o liquidi. Gli altoparlanti emettono un suono a 360 gradi, in ogni direzione. Sarà disponibile in due colorazioni, bianco e nero, così da adattarsi a qualsiasi spazio domestico. Farà il suo debutto sul mercato nel mese di ottobre al prezzo di 199,99 dollari.

JBL Link

La linea JBL Link si compone di tre modelli: Link 10, Link 20 e Link 300, che debutteranno sul mercato nel corso dell’autunno rispettivamente al prezzo di 149, 199 e 249 dollari. Le funzionalità sono quelle già elencate per tutti gli speaker con Assistente Google: basterà pronunciare la keyword “Ok Google” per interagire tramite comandi vocali e cercare informazioni online, riprodurre contenuti multimediali e molto altro ancora. Come si può osservare nell’immagine allegata di seguito, le unità si distinguono per dimensioni. Offriranno un’autonomia della batteria interna da cinque a dieci ore e la certificazione IPX7 per la resistenza all’acqua.

Harman Kardon Allure

Il modello Harman Kardon Allure, invece, punta sull’IA di Alexa, andando così a competere direttamente con i modello della serie Echo di Amazon.