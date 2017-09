Fastweb: offerte convergenti e convenienti

Filippo Vendrame,

Fastweb, dopo aver rivoluzionato la propria offerta mobile con tariffe chiare e semplici, ha deciso di fare la stessa cosa con la sua offerta di rete fissa. L’operatore, dunque, ha ufficializzato tre nuove soluzioni all’insegna della semplicità, della convergenza e della convenienza: “Internet”, “Internet + Telefono” e “Internet + Telefono + Mobile”. Entrando nei dettagli, “Internet”, a fronte di un canone di 24,95 euro ogni 4 settimane, offre connettività senza limiti mentre, con 29,95 euro ogni 4 settimane, “Internet + Telefono” include anche le chiamate nazionali illimitate verso tutti i numeri fissi e al costo di soli 5 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta anche su tutte le chiamate verso i numeri mobili nazionali e i numeri fissi di 50 destinazioni internazionali.

Infine, “Internet + Telefono + Mobile” è la proposta più completa che, a fronte di un canone di 39,90 euro ogni 4 settimane, integra “Internet + Telefono” con Freedom, l’offerta mobile Fastweb che prevede 6 Giga di traffico in 4G e minuti e SMS illimitati. Inclusa nel prezzo anche l’opzione Fisso-Mobile che consente di effettuare chiamate illimitate da rete fissa verso tutti i numeri mobili nazionali. Tutte le nuove proposte di Fastweb potranno disporre di connettività sino a 1Gbps, laddove presente. Chi sottoscriverà gli abbonamenti riceverà anche l’innovativo modem FASTGate di ultimissima generazione.

Tutti e tre gli abbonamenti includono, anche, WOW FI, il servizio di WiFi condiviso, disponibile oggi in più di 800 città, che permette ai clienti di poter sfruttare le reti wireless dei clienti Fastweb in tutta Italia per poter disporre sempre di un punto di connessione a banda larga.

Fastweb rinnova anche la partnership con SKY. Per i nuovi clienti l’offerta SKY e Fastweb è disponibile a 20,90 euro ogni 4 settimane fino a gennaio 2019, mentre per chi è già cliente SKY, l’offerta Internet + Telefono di Fastweb è disponibile a soli 11 euro fino a gennaio 2019. Al termine del periodo l’offerta passerà a 29,95 euro ogni 4 settimane oltre all’abbonamento SKY.

Con la sottoscrizione di una delle nuove offerte è possibile anche aggiungere, senza costi e senza nessun vincolo, un servizio digitale scegliendo tra un abbonamento a Xbox Live Gold di Microsoft o a PlayStation Plus, un buono omaggio da spendere sulla piattaforma Chili, una licenza Office 365 Personal valida per 1 anno oppure un abbonamento di 12 mesi a un quotidiano digitale nazionale o locale a scelta.