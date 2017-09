FIFA 18: ricomincia Il Viaggio di Alex Hunter

Cristiano Ghidotti,

Entrati ufficialmente nel mese di settembre, la stagione videoludica è pronta ad accendersi, soprattutto per gli amanti del calcio: all’uscita di PES 2018 fissata per giovedì 14 seguirà quella di FIFA 18 prevista per venerdì 29. Anche quest’anno EA Sports ha scelto di riproporre una delle modalità più apprezzate della scorsa stagione, quella intitolata Il Viaggio.

Una vera e propria avventura, caratterizzata da una forte componente narrativa, che segue le gesta del giovane talento Alex Hunter. Dopo essersi messo in mostra nella Premier League inglese, l’atleta è conteso da alcuni dei più importanti club al mondo come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Atlético Madrid e LA Galaxy. Di seguito un nuovo trailer rilasciato dalla software house, che focalizza l’attenzione proprio su Il Viaggio, con il protagonista che incrocia il suo cammino con quello di campioni di fama internazionale come Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Dele Alli, Neymar, Thomas Müller, Thierry Henry. C’è persino la star James Harden della NBA.

Grande importanza sarà attribuita alla personalizzazione del calciatore: si potrà scegliere di modificare a piacimento l’acconciatura, i tatuaggi e i vestiti, impostando addirittura il piede preferito in base al proprio stile di gioco. Confermata inoltre la possibilità di giocare un’amichevole 5 contro 5 sui campetti del Brasile, che nelle scorse settimane aveva fatto ipotizzare un ritorno del calcio da strada o indoor nel titolo.

Spinto dal motore Frostbite sulle piattaforme next-gen, FIFA 18 (In offerta su Amazon a 59 euro) arriverà su PC e console. Prenotando la Ronaldo Edition si otterrà l’accesso anticipato di tre giorni, 20 pacchetti oro premium maxi per Ultimate Team e la possibilità di schierare CR7 in prestito. Prevista anche una versione per Nintendo Switch, appositamente ottimizzata per sfruttare il concept ibrido del dispositivo e il suo particolare sistema di controllo.