Film e serie TV: catalogo streaming di settembre

Marco Grigis,

Le vacanze volgono purtroppo al termine e, per molti, settembre rappresenta un mese complesso, fatto di buoni propositi ma altrettante sfide. Con le temperature che cominciano a diminuire, e le responsabilità di studio o di lavoro che si fanno più impellenti, non vi è niente di meglio che concedersi dei momenti di sano svago abbandonandosi alle gioie del bing watching. Anche per questo rientro, sono molte le novità proposte dalle piattaforme di streaming: da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per Infinity e Now TV, ecco come saranno organizzati i cataloghi nelle prossime quattro settimane.

Sarà un mese abbastanza ricco, quello di settembre sulle principali piattaforme di streaming. Complice anche la ripresa dei normali palinsesti televisivi, i big di settore hanno deciso di offrire all’utenza un parterre di proposte davvero ineguagliabile, per invogliare gli utenti al binge watching. Netflix punta su alcune delle sue serie di culto, quali “Narcos”, per poi scommettere su un gran numero di documentari originali, tra cui un piccolo asso nella manica: Lady Gaga. Amazon Prime Video, invece, prosegue nella propria strategia di ridotti rilasci mensili, tuttavia di elevatissima qualità, mentre Infinity continua ad ampliare il suo già mastodontico archivio. Per Now TV, infine, è il momento della ripresa con gli show: la piattaforma dominerà probabilmente gli show in diretta, dato l’imminente avvio della nuova stagione di “X Factor”.

Settembre 2017: tutta l’offerta streaming

Quattro settimane davvero interessanti, quelle in arrivo sui lidi del colosso dello streaming Netflix. Sul fronte delle serie TV si parte oggi, primo settembre, con il rilascio dell’attesissima terza stagione di “Narcos”, seguito dall’inedito “Final Fantasy XIV Dad of Light”. Dall’8 spazio alla quarta stagione dell’irriverente “Bojack Horseman”, la seconda di “The Expanse” e “The Confession Tapes”, mentre il 14 e il 15 sono attesi i debutti di “White Gold” e “American Vandal”. Il 22 sarà il turno dei nuovi episodi de “Le Amiche di Mamma” e della prima stagione di “Jack Whitehall: Travels With My Father”, mentre il 26 giungerà la quarta parte di “Terrace House: Aloha State”. Giornata ricchissima quella del 29, con la prima stagione di “Big Mouth”, la seconda di “Real Bob” e “Shooter” e molti altri ancora. Per quanto riguarda i film originali, arriva oggi “Litte Devil”, seguito da “#RealityHigh” (8 settembre)”, “Il gioco di Gerald” (9) e “Per primo hanno ucciso mio padre” (15), mentre ben due uscite sono programmate per il 22, “6 Days” e “The Bad Bitch”, per concludere il 29 con “Le nostre anime di notte”. Settembre sarà ricco anche di show comici e documentari, tra cui il già virale “Five Foot Two”, il lungometraggio dedicato a Lady Gaga in arrivo il 22 settembre. Il trailer ha generato grande curiosità sui social network, poiché nel documentario la popstar potrebbe rivelare alcuni segreti relativi alla supposta rivalità con Madonna.

Amazon Prime Video (↑)

Anche per Amazon Prime Video il mese di settembre potrebbe essere davvero appassionante, con un numero di release ridotte, tuttavia di elevata qualità. Al momento, non è giunta comunicazione ufficiale sul catalogo per gli utenti italiani, tuttavia alcune anteprime sono disponibili sulla stampa internazionale. Di conseguenza, potrebbero esservi variazioni locali di cui si fornirà informazione non appena disponibili. Questo mese, precisamente il 22, dovrebbe giungere la quarta stagione di uno degli show di punta del gruppo “Transparent”, premiato più volte dalla critica internazionale. Qualche settimana prima, a partire dall’8, in programma invece la seconda stagione di “One Mississippi”. Amazon ha prodotto anche l’atteso drama “Tin Star”, con protagonisti Tim Roth e Christina Hendricks. Il rilascio online è atteso per il 29: si segnala, però, che per l’Italia il debutto è atteso dal 12 settembre su Sky Atlantic.

Infinity e Now TV (↑)

Infinity, la piattaforma di streaming del gruppo Mediaset, conferma la sua attenzione per l’universo dei film, arricchendo notevolmente il proprio catalogo per il mese di settembre. Tra le numerose uscite, a partire da oggi saranno disponibili “Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità”, “Mad Max: Fury Road” e Safe. Seguono “Doppia personalità” (2 settembre), “Small Soldiers” (5), “Colombiana” (9), “La peggior settimana della mia vita (11), “La versione di Barney (15)”, “Invasion” (20), “State of Play” (27) e “San Andreas” (27). Per quanto riguarda le serie TV, spazio dal 6 all’ottava stagione di “The Vampire Diaries”, “The Detour” dal 13, “Lucifer” dal 20 e la seconda di “Animal Kingdom” dal 27. Now TV, la piattaforma online di Sky, punta innanzitutto al ritorno dei suoi numerosi show in diretta, a partire dal gettonato “X Factor” dal 14 settembre. Tra le serie TV, oltre al già citato “Tin Star”, anche “Saving Hope”, “Prison Break”, “Teen Wolf” e molti altri.