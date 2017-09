IFA 2017: Lenovo Yoga 920, Yoga 720 e Miix 520

Luca Colantuoni,

Lenovo ha presentato all’IFA 2017 di Berlino tre nuovi notebook che prenderanno il posto dei precedenti modelli. Due di essi, ovvero il convertibile Yoga 920 e l’ibrido 2-in-1 Miix 520, integrano processori Intel Core di ottava generazione, mentre lo Yoga 720 punta soprattutto sulla portabilità, in quanto il produttore cinese ha scelto i vecchi Intel Core di settima generazione.

Lo Yoga 920 è il prodotto più interessante, in quanto offre il massimo in termini di prestazioni e funzionalità. L’elevata qualità costruttiva è testimoniata dal telaio unibody in alluminio (colori bronzo, rame e platino) e dalla robusta cerniera che permette di ruotare lo schermo fino a 360 gradi. La dotazione hardware comprende uno schermo IPS da 13,9 pollici con risoluzione full HD o 4K, processori quad core Intel Core, fino a 16 GB di RAM e SSD fino a 1 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali, due porte USB Type-C, una porta USB 3.0, una webcam HD e altoparlanti JBL compatibili con Dolby Atmos.

Oltre che tramite la tastiera retroilluminata e il tocco delle dita, gli utenti possono usare il notebook con la stilo Active Pen 2 in dotazione. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. I microfoni integrati nel dispositivo permettono di usare Cortana anche in standby fino ad una distanza di quattro metri. La funzionalità richiede però il Fall Creators Update. Il convertibile sarà in vendita da settembre ad una prezzo base di 1.599,99 euro.

Anche lo Yoga 720 supporta i comandi vocali di Cortana a distanza, ma la dotazione hardware è inferiore: schermo IPS full HD da 12,5 pollici, processori dual core Intel Core di settima generazione, fino a 12 GB di RAM e SSD fino a 512 GB. Presente una sola porta USB Type-C, oltre alla porta USB 3.0, mentre i moduli wireless sono gli stessi. Gli altoparlanti sono Harman Kardon con Dolby Audio. Il prezzo base è 649,99 dollari.

Il Miix 520, infine, è un ibrido 2-in-1 con schermo IPS da 12,2 pollici (1900×1200 pixel), processori Intel Core di settima e ottava generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, fotocamera WorldView per la cattura di immagini 3D, due fotocamere tradizionali da 5 megapixel, altoparlanti Dolby Audio, porte USB 3.0 e Type-C. La tastiera staccabile è retroilluminata e ha un touchpad ricoperto di vetro. Anche questo device consente l’uso di Cortana a distanza. Il modulo LTE è opzionale. Sarà in vendita da novembre (con tastiera e Active Pen 2) ad un prezzo base di 899,00 euro.