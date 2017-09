IFA 2017: SanDisk presenta una microSD da 400 GB

Cristiano Ghidotti,

Le esigenze in termini di storage stanno cambiando, soprattutto quando si parla di dispositivi mobile: gli utenti scaricano e installano sempre più applicazioni e registrano video in formato 4K, senza contare il download dei contenuti multimediali da portare con sé. La nuova microSD da 400 GB annunciata da SanDisk all’IFA 2017 di Berlino anticipa i tempi e punta a coloro che non vogliono mai restare senza spazio libero.

Arriverà a breve sul mercato al prezzo di 249,99 dollari (In offerta su Amazon a 267 euro), con una garanzia della durata pari a dieci anni garantita dal produttore (acquisito nell’ottobre 2015 da Western Digital per 19 miliardi di dollari). Per ottenere una tale capacità in dimensioni tanto piccole non è stato necessario scendere a compromessi in termini di performance: la velocità di trasferimento è la stessa della A1 App Performance Class che arriva a 100MB/s. Nel comunicato di presentazione della Ultra microSDXC UHS-I si fa esplicito riferimento ai dispositivi Android, con qualche esempio sulla quantità di contenuti che è possibile immagazzinare nella scheda.

Ideale per smartphone e tablet Android, è la scheda con la capacità più elevata al mondo, che può contenere fino a 40 ore di video in formato Full HD raggiungendo velocità fino a 100 MB/s per offrire performance al top. Con questa rapidità gli utenti possono spostare fino a 1.200 fotografie al minuto.

Per dirla tutta, il primato di SanDisk è relativo alla fascia di prezzo accessibile dalla maggior parte degli utenti, poiché chi non ha problemi di budget può puntare alla Microdia da 512 GB che è stata annunciata nel 2015 e in vendita a circa 1.000 dollari. Lo standard SDXC non si fermerà qui: sarà raggiungibile il limite teorico dei 2 TB, uno spazio superiore alla maggior parte degli hard disk in circolazione.