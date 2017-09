Iliad, oltre un miliardo di investimenti in Italia

Filippo Vendrame,

Iliad porterà al debutto il nuovo quarto operatore di telefonia mobile in Italia non prima di fine anno ma l’arrivo della società francese si preannuncia davvero dirompente. La società, guidata da Xavier Niel, e che in patria è diventata famosa con il brand “Free Mobile“, fa sul serio in Italia e conta di creare 1000 posti di lavoro tra dipendenti e contratti a progetto. La società, inoltre, punta a partecipare alla futura asta per le frequenze per il 5G.

Ma Iliad non punta solo alla telefonia mobile perchè ci sarebbero anche trattative in corso con Enel Open Fiber per poter lanciare, in futuro, anche un’offerta di telefonia fissa, anche se la priorità dei francesi rimane il mercato mobile. Complessivamente, il Italia i francesi investiranno oltre 1 miliardo di euro. In questa importante cifra ci sono anche i pagamenti che la società dovrà fare per poter rilevare le frequenze e le torri di trasmissione in eccedenza derivanti dalla fusione tra Wind e 3 Italia. Oltre a questi costi, Iliad dovrà pagare le frequenze allo stato italiano. In totale, saranno circa 600 milioni di euro gli investimenti nella rete tra il 2017 ed il 2019.

Oltre alla rete, Iliad dovrà investire nel marketing, nelle assunzioni ed in tanti altri settori. La società, nelle prossime settimane, annuncerà anche il CEO per le attività in Italia che sarà un italiano.

La sede operativa del gruppo sarà a Milano, mentre quella giuridica è già a Roma. I francesi puntano, dunque, al mercato italiano con decisione. Una scommessa non certamente facile visto che il settore è già estremamente consolidato. Inoltre, player come TIM hanno già posto sul tavolo delle contromisure. Al riguardo, si ricorda il lancio di Kena Mobile, un operatore virtuale low cost pensato per attirare i basso spendenti, la categoria di utenti a cui si rivolgerà Iliad in Italia.