Instagram, le Storie si possono vedere dal web

Filippo Vendrame,

Novità importanti da Instagram che vuole ulteriormente migliorare la diffusione, già ottima, della funzione delle Storie. Il social network fotografico, infatti, ha annunciato la possibilità di accedere alla visualizzazione delle Storie anche dal desktop e dai browser mobile. L’obiettivo è quello di rendere maggiormente fruibile, anche su schermi di più grandi dimensioni, questa funzionalità della piattaforma.

Sino ad ora, le Storie erano accessibili solamente attraverso l’applicazione per iOS ed Android di Instagram. Inoltre, molto presto il social network fotografico consentirà agli utenti di poter caricare le loro Storie attraverso il browser web mobile. Trattasi di una possibilità che potrebbe risultare molto utile soprattutto per le aziende che utilizzano Instagram per le loro pubblicità e che editano le foto da condividere al di fuori dell’app del social network. Instagram, tuttavia, ha riferito a The Verge che, al momento, non ci sono progetti di consentire di poter caricare le Storie anche attraverso l’interfaccia desktop. Trattasi di novità molto importanti che dovrebbero consentire di migliorare l’esperienza d’uso della piattaforma.

Sebbene Instagram non abbia voluto portare anche il caricamento delle Storie da desktop, queste novità permettono, comunque, di avvicinarsi al momento in cui non sarà strettamente necessario disporre dell’app del social network sul proprio smartphone per effettuare tutte le operazioni all’interno del proprio account.

Il rollout delle novità è già iniziato globalmente ma ci vorrà un po’ di tempo prima che sia disponibile per tutti. Instagram, inoltre, sottolinea che l’opzione di caricamento delle Storie via web mobile arriverà nel corso dei prossimi mesi.