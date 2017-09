PES 2018: registrazione dei match con NVIDIA Ansel

Cristiano Ghidotti,

Tra le novità introdotte da PES 2018 nella serie c’è anche il supporto alla tecnologia NVIDIA Ansel. Si tratta di un sistema che permette, a coloro che sono in possesso di un PC con una scheda video della serie GeForce GTX, di catturare screenshot della simulazione calcistica in 2D, a 360 gradi e da visualizzare poi con un visore per la realtà virtuale.

L’integrazione in Pro Evolution Soccer 2018 è frutto della partnership siglata da NVIDIA e Konami. Catturare un momento del match sarà molto semplice: basterà premere la combinazione di tasti Alt+F2 per accedere a un editor avanzato attraverso il quale controllare la regia dello scatto, regolando l’altezza e la rotazione dell’inquadratura, aggiungendo filtri ed effetti grafici in pieno stile Instagram e sfruttando le potenzialità della tecnologia AI Style Transfer per ottenere il miglior risultato possibile. L’immagine ottenuta può poi essere salvata oppure condivisa con un solo click.

Gli utenti possono inoltre sfruttare la potenza delle loro schede video GeForce GTX per catturare screenshot Ansel in una “super risoluzione”, fino a 33 volte più elevata rispetto a quella solitamente utilizzata nel gaming (1920×1080). Questi scatti possono poi essere compressi per creare screenshot incredibilmente dettagliati e sfondi per il desktop oppure stampati se si desidera decorare la parete con le migliori immagini in-game.

Focalizzando in particolare l’attenzione sulle immagini a 360 gradi, come già detto in apertura potranno essere osservate indossando un visore VR, ma non solo, anche su Facebook o tramite browser con un apposito plugin: ecco un esempio. Si ricorda che PES 2018 (In offerta su Amazon a 48 euro) arriverà su PC e console il 14 settembre, mentre la demo è già disponibile per il download gratuito da alcuni giorni sulle piattaforma PlayStation e Xbox, offrendo un primo assaggio di gameplay.