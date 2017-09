Samsung Galaxy S9: l’annuncio già a inizio 2018?

Cristiano Ghidotti,

Reduci dal recente unveil del Galaxy Note8 e ancora nel pieno del flusso di annunci che arrivano dall’IFA 2017 di Berlino, già si inizia a parlare di quello che punta ad essere uno dei top di gamma migliori del prossimo anno: il Samsung Galaxy S9. Lo smartphone è protagonista di un rumor che vorrebbe la sua presentazione in programma per l’inizio del 2018, forse addirittura nel mese di gennaio.

Il produttore sudcoreano potrebbe dunque anticipare i tempi rispetto a quanto visto in primavera con il Galaxy S8, posticipato anche in conseguenza ai ben noti problemi che hanno afflitto la batteria dello sfortunato phablet Galaxy Note7. L’indiscrezione arriva dalla stampa asiatica, venuta a conoscenza del fatto che i nuovi display OLED prodotti da Samsung saranno pronti a novembre. Considerando che solitamente da quel momento all’annuncio trascorrono circa due o tre mesi, ecco formulata l’ipotesi di oggi. Ovviamente, non si tratta di una regola ferrea e le tempistiche scelte per le presentazioni sono talvolta dettate da esigenze differenti, ad esempio per anticipare le mosse della concorrenza o al fine di spingere le vendite all’interno di un determinato trimestre fiscale.

Dal punto di vista delle specifiche, le prime voci di corridoio vorrebbero il flagship dotato di processore Qualcomm Snapdragon 845 per prestazioni senza compromessi. Quasi certa la dotazione di una doppia fotocamera posteriore (come nel Galaxy Note8), mentre permangono dubbi sull’integrazione del lettore di impronte digitali sotto il vetro.

Secondo alcuni, poi, Galaxy S9 avrà un design modulare, un concept già sperimentato con scarso successo da LG G5 e riproposto poi in modo più convincente da Motorola con la linea Moto Z. In ogni caso, sono tutte informazioni da prendere con le pinze: i prossimi mesi saranno costellati di rumor provenienti da ogni angolo della Rete in merito alle caratteristiche del prossimo top di gamma del catalogo Samsung.