Unieuro rimborsa l’acquisto di un nuovo PC

Unieuro ha lanciato oggi il suo nuovo volantino delle offerte e strizza l’occhio ai ragazzi che si preparano per il back to school. La catena di elettronica, infatti, ha lanciato una promozione che permette di ricevere un rimborso di 200 euro acquistando un nuovo PC e, contestualmente, rottamando il proprio vecchio computer. Nello specifico, acquistando un nuovo PC dal costo complessivo di almeno 500 euro, i clienti Unieuro potranno ricevere il rimborso di 200 euro spedendo il proprio vecchio dispositivo, anche marchiato Apple.

Per tutti i ragazzi che stanno cercando un nuovo computer per il prossimo inizio dell’anno scolastico trattasi di una promozione davvero molto interessante. I dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul volantino o nei punti vendita Unieuro. Tra i computer che danno diritto a ricevere il rimborso, previa spedizione dell’usato, si menzionano il Surface Pro a partire da 959,99 euro, l’HP Omen 15 con processore Intel Core i7 a 1499,99 euro, l’iMac di Apple da 21,5 pollici a partire da 1379 euro e tanti altri prodotti di grandi produttori, tutti con il sistema operativo Windows 10.

Non solo computer, ovviamente. Unieuro permette, per esempio, di prenotare il Galaxy Note 8 che sarà disponibile dal 15 settembre a 999 euro. Da evidenziare anche i Samsung Galaxy S8+ a 820 euro, l’LG Q6 a 299,99 euro, il Huawei P10 a 557 euro e il Huawei P10 Plus a 680 euro con in regalo il Huawei Band 2 Pro.

Non mancano poi molti televisori per portare l’esperienza cinematografica anche all’interno dei salotti di casa. Per gli amanti della fotografia, invece, Unieuro suggerisce la reflex Canon EOS 200D con borsa a 699,99 euro.

Infine, non mancano accessori e gadget come gli hoverboard che piacciono molto ai ragazzi, con prezzi a partire da 179 euro.