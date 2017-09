Evento Apple: sarà iPhone 7S a chiamarsi iPhone 8?

Marco Grigis,

Potrebbero esservi importanti sorprese in quel di Cupertino, in occasione dell’evento della prossima settimana presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park. Non forse sul fronte dei prodotti, ormai già resi noti da numerosi leak nel corso degli ultimi mesi, bensì sui nomi: le previsioni anticipate fino a oggi potrebbero essere infatti sbagliate. Secondo quanto reso noto dalla testata olandese iCulture, Apple avrebbe intenzione di saltare la generazione “s” per questa tornata di smartphone: sarà quindi iPhone 7S a essere chiamato iPhone 8, mentre il dispositivo da 5.8 verrà probabilmente un’altra denominazione.

Sebbene su iPhone 8 per il nuovo device OLED non vi sia stata mai certezza, tanto che molti analisti hanno ipotizzato la scelta di iPhone Edition, per i classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus nessuno ha mai intravisto possibili cambi. Considerato come questi device mantengano sostanzialmente il design dei predecessori, fatta eccezione per l’impiego di una scocca in vetro, si è dato per scontato potesse trattarsi di un classico aggiornamento “s”. In realtà, Cupertino potrebbe ribattezzare questi due esemplari come iPhone 8 e iPhone 8 Plus, mentre all’inedita versione pare sia stato assegnato un altro nome.

Pare, però, non sia iPhone Edition il marchio più quotato per l’atteso smartphone. Apple starebbe infatti scommettendo su iPhone X, dove la “X” è da intendersi come il numero romano 10, proprio per rimarcare i 10 anni dall’inaugurazione della linea. Una strategia peraltro non nuova, poiché il gruppo di Cupertino ha seguito lo stesso stile anni fa al lancio del successore di OS 9 per Mac, ribattezzandolo Mac OS X. Su questo ultimo fronte, tuttavia, pare non vi siano conferme: nel corso dell’IFA di Berlino, infatti, alcuni produttori di accessori avrebbero comunicato a 9to5Mac come la Mela possa aver invece deciso di optare per iPhone 8 Edition.

In ogni caso, le previsioni potrebbero essere tutto fuorché definitive. Sembra, infatti, Apple non abbia ancora finalizzato il packaging dei dispositivi, mentre sulla scocca degli stessi sarà semplicemente riportata la scritta “iPhone”.