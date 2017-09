iPhone 8: nuove ipotesi sui prezzi per storage

Marco Grigis,

L’appuntamento con iPhone 8 è ormai alle porte: il prossimo 12 settembre Apple presenterà l’inedito smartphone al mondo. E mentre emergono dei dubbi sul nome del dispositivo, forse chiamato iPhone X o iPhone 8 Edition, appaiono online le prime indiscrezioni dettagliate sui prezzi. Da tempo si parla di cifre superiori ai 1.000 dollari per accaparrarsi l’esemplare OLED, oggi l’indiscrezione è confermata dal nuovo leak targato Benjamin Geskin. L’esperto, protagonista degli ultimi mesi di rumor, ha infatti rivelato le soglie di listino a seconda delle capacità di storage del device.

Le informazioni non sono ovviamente confermate da Apple, in attesa dell’evento della prossima settimana, ma pare proprio il nuovo iPhone 8 sia destinato alla porzione altospendente del mercato. Secondo quanto reso noto da Geskin, lo smartphone sarà proposto nelle varianti da 64, 256 e 512 GB di storage, offerte rispettivamente a 999, 1.099 e 1.199 dollari. I prezzi in Italia potrebbero essere addirittura più elevati, considerata la maggiore tassazione IVA e gli oneri di legge sui supporti di memorizzazione.

Non vi dovrebbero essere invece cambiamenti di prezzo per i successori di iPhone 7 e iPhone 7 Plus, nonostante alcune innovazioni come la nuova scocca in vetro e il pieno supporto alla ricarica wireless. Vi sarà quindi un divario di 100-150 dollari fra la versione da 5.5 pollici con storage maggiore e quella da 5.8 da 64 GB, un fatto che non dovrebbe portare quest’ultimo a cannibalizzare eccessivamente la linea.

Così come già anticipato nel corso della giornata, una testata olandese ha oggi rivelato come Apple abbia optato per un cambio in corsa del nome dei dispositivi. La società sarebbe decisa a saltare quest’anno la classica generazione “s”, rinominando iPhone 7S e iPhone 7S Plus in iPhone 8 e iPhone 8 Plus, mentre l’esemplare OLED potrebbe chiamarsi iPhone X oppure iPhone 8 Edition. La presentazione è attesa per le 19 del fuso italiano del prossimo martedì e, oltre ai suoi nuovi smartphone, Apple potrebbe presentare anche la rinnovata Apple TV con supporto 4K HDR e l’atteso Apple Watch Series 3.