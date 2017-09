LG V30, smartphone per videomaker

Luca Colantuoni,

Il nuovo LG V30 è sicuramente il migliore smartphone tra quelli annunciati all’IFA 2017 di Berlino. Il produttore coreano ha aggiornato il design e la dotazione hardware rispetto al precedente V20, puntando principalmente sulla creazione dei contenuti multimediali. Grazie alla doppia fotocamera posteriore e alle numerose funzionalità, il phablet può sostituire egregiamente una videocamera consumer e offrire un’ottima esperienza d’uso ai videomaker amatoriali. Un video pubblicato su YouTube mostra le novità dell’interfaccia utente.

Il V30 possiede uno schermo Full Vision da 6 pollici con risoluzione quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. L’utilizzo di un pannello OLED ha permesso di aggiungere la modalità Always-On Display. LG offre 9 opzioni, una delle quali consente di visualizzare un’immagine a colori con lo schermo spento. Un’altra novità è la Floating Bar che ha sostituito il display secondario dei precedenti V10 e V20. Questa “striscia”, apribile con uno swipe laterale, include tool di cattura, scorciatoie alle app, player musicale e contatti.

Ma le funzionalità migliori sono quelle relative alla registrazione video. Grazie a Point Zoom è possibile ingrandire una qualsiasi area della scena inquadrata, mentre Cine Effect consente di applicare filtri che simulano particolari ambientazioni cinematografiche. Con Graphy è possibile scegliere impostazioni preimpostate e cambiare diversi parametri in modalità manuale. Presenti inoltre un semplice editor per i video, filtri digitali per l’audio Hi-Fi e l’opzione per salvare le clip nel formato Cine Log.

Galleria di immagini: LG V30, immagini del phablet

Altre funzionalità, non meno importanti, sono lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento vocale e i tool per i giochi che permettono di scattare uno screenshot o cambiare risoluzione e frame rate al volo. Il V30 sarà in vendita dalla fine del mese ad un prezzo inferiore ai 1.000 euro.