Samsung Galaxy J7+, schermo AMOLED e dual camera

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato il secondo smartphone con doppia fotocamera posteriore. A differenza del Galaxy Note 8, il Galaxy J7+ potrebbe avere una distribuzione più limitata, in quanto al momento è apparso solo in Thailandia. Come si può dedurre dal nome, il dispositivo è una versione evoluta dell’attuale Galaxy J7 (2017) presentato tre mesi fa.

In passato la serie Galaxy J era posizionata nella fascia bassa dell’offerta, ma il produttore coreano ha migliorato diversi aspetti degli smartphone, tra cui il design. Il Galaxy J7+ possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Lo smartphone integra un processore octa core MediaTek Helio P20 a 2,39 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/1.7 e f/1.9 che consentono di applicare l’effetto bokeh.

La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16 megapixel con apertura f/1.9 e flash LED. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e la batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat.

Il Galaxy J7+ sarà disponibile dal 22 settembre in tre colori: nero, oro e oro rosa. Il prezzo è 12.900 baht, pari a circa 330 euro. Gli utenti che effettueranno l’ordine entro il 17 settembre riceveranno in regalo gli auricolari Samsung U Flex.