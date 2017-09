SpaceX, il lancio del Falcon Heavy è più vicino

Filippo Vendrame,

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, si era prefissato l’obiettivo di portare al debutto il razzo Falcon Heavy il prossimo novembre. Il tempo stringe, ma le tempistiche della road map dei test del nuovo razzo sembrerebbero essere rispettate. La società spaziale, infatti, ha annunciato di aver concluso i test su tutti e tre i componenti che compongono il primo stadio del razzo. Attraverso un messaggio su Twitter, SpaceX, oltre ad annunciare che i test sul primo stadio del razzo sono stati completati, ha anche condiviso un video che mostrano il suo funzionamento.

Non si tratta del primo test del nuovo razzo Falcon Heavy. SpaceX, infatti, lo scorso maggio aveva effettuato alcune prove statiche del nucleo principale del Falcon Heavy. Questo nuovo razzo per la società del vulcanico Elon Musk è molto importante. Falcon Heavy è molto più grande dell’attuale Falcon 9 e può essere visto come tre Falcon 9 messi in un unico razzo. Questo nuovo razzo, vista la maggiore potenza in gioco, è stato pensato per portare in orbita carichi più grandi e più pesanti. Inoltre, proprio come il suo fratello minore Falcon 9, anche Falcon Heavy potrà essere riutilizzato.

I tre booster dello stadio principale, infatti, dovrebbero riuscire ad atterrare da soli per poi essere prelevati, revisionati e riutilizzati, riducendo, così, i costi delle successive missioni spaziali. Ed è proprio qui che sta la grande sfida di Falcon Heavy. SpaceX dovrà, infatti, riuscire a far atterrare non un razzo ma bensì tre razzi in una volta sola.

Le promesse per il successo ci sono tutte ma l’auspicio è che davvero a novembre si assista al lancio di prova. Il primo volo del Falcon Heavy, infatti, doveva avvenire nel 2013 ma poi, a causa di tanti piccoli problemi, il suo lancio è sempre stato rimandato, sino ad essere stato fissato per il prossimo novembre.