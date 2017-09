Surface Pro 4, nuovo firmware da Microsoft

Filippo Vendrame,

Anche se l’attenzione è tutta per il nuovo Surface Pro, Microsoft non si è affatto dimenticata del Surface Pro 4 che tante soddisfazioni sta ancora dando. La casa di Redmond, dunque, nel corso del weekend ha iniziato la distribuzione di un nuovo firmware che apporta interessanti novità. Sebbene un change log ufficiale non sia ancora stato diramato attraverso la pagina ufficiale del supporto del Surface Pro 4, Windows Central ha anticipato le novità contenute nell’update.

Il nuovo firmware, infatti, sembra tutto incentrato nel miglioramento delle fotocamere dell’ibrido Windows 10 e nel supporto a Windows Hello. All’interno dell’aggiornamento, infatti, sono inclusi nuovi driver per le fotocamere del dispositivo. Un update, dunque, interessante, che dovrebbe migliorare l’esperienza d’uso del reparto fotografico del Surface Pro 4, soprattutto per chi utilizza la fotocamera anteriore per lo sblocco del dispositivo utilizzando Windows Hello. Ovviamente, maggiori dettagli sul nuovo firmware arriveranno con la comparsa del change log ufficiale ma altre novità non dovrebbero essere incluse.

Di seguito l’elenco dei nuovi driver inclusi nel nuovo firmware per il Surface Pro 4.

Intel Corporation driver update for Microsoft IR Camera Front

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera Front

Intel driver update for Intel(R) AVStream Camera 2500

Intel driver update for Intel(R) Imaging Signal Processor 2500

Intel Corporation driver update for Intel(R) CSI2 Host Controller

Surface – System 8/1/2017 12:00:00 AM – 1.0.85.1

Intel Corporation driver update for Intel(R) Control Logic

Intel Corporation driver update for Microsoft Camera Rear

Il nuovo firmware, comunque, è già nella fase di rilascio e può essere scaricato attraverso il consueto canale di Windows Update. Viste le novità, il suggerimento è quello di installarlo non appena possibile.