Telegram 4.3, novità per gruppi, sticker e inviti

Luca Colantuoni,

La software house russa ha rilasciato un corposo aggiornamento per la sua app di messaggistica. Telegram 4.3 per Android e iOS introduce numerose funzionalità che semplificano l’interazione degli utenti con amici e gruppi. Novità anche per la gestione degli sticker, le chiamate vocali e la riproduzione in-app dei video. Le nuove versioni possono essere già scaricate dagli store di Google e Apple.

Le risposte sono disponibili dal 2015, ma da allora la dimensione massima dei gruppi è stata incrementata di 50 volte (da 200 a 10.000 membri). Allo stesso tempo è aumentata la probabilità di perdere messaggi importanti. Grazie alla versione 4.3, quando qualcuno risponde ad un messaggio o menziona l’utente in un gruppo, Telegram mostra nell’elenco delle chat il simbolo @, toccando il quale l’app aprirà direttamente la risposta o il messaggio contenente la menzione. Il badge @ scomparirà dopo aver letto tutti i messaggi.

Ogni giorno vengono aggiunti al servizio migliaia di sticker (adesivi) e molti utenti usano decine di set. Con l’aggiornamento è possibile scegliere i “pacchetti” preferiti che verranno mostrati nella parte superiore del pannello degli sticker. I gruppi con almeno 100 membri possono scegliere un insieme di sticker ufficiali che tutti possono usare senza aggiungerli dal pannello. La rinnovata sezione “Invita amici” nei Contatti visualizza ora gli amici che non usano Telegram, tenendo conto del numero dei loro amici che usano l’applicazione.

Telegram 4.3 supporta ora la riproduzione in-app e in modalità picture-in-picture dei video Twitch. Durante una chiamata vocale è possibile controllare il livello del segnale, mentre per l’inoltro dei messaggi è possibile toccare e tenere premuto sulle chat nell’elenco per selezionare più destinatari. È stata inoltre migliorata la velocità di sincronizzazione per gli utenti con migliaia di messaggi non letti. Su iOS, infine, è possibile modificare una foto e aggiungere una didascalia dalla clipboard prima dell’invio.