Windows 10 build 16281 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Nel corso del weekend, Microsoft ha rilasciato la nuova build 16281 di Windows 10 a tutti gli Insider che hanno optato per il Fast Ring. Trattasi dell’ultimissima build di Windows 10 Fall Creators Update che arriverà per tutti i possessori di un PC Windows 10 il prossimo 17 ottobre. Come evidenziato tra le note di rilascio, non ci sono novità di sostanza ma solamente bug fix ed ottimizzazioni.

La casa di Redmond, infatti, si sta, adesso, concentrando solamente sulla preparazione dell’update avendo già inserito tutte le novità che arriveranno per tutti gli utenti tra poco più di un mese. Per consentire di poter disporre della migliore esperienza di aggiornamento possibile, Microsoft sta affinando nei dettagli il nuovo major update di Windows 10. Sempre nelle note di rilascio, infatti, la società specifica che saranno rilasciate nuove build del sistema operativo agli Insider con maggiore frequenza. Build che saranno, tutte, focalizzate solamente sulla correzione dei bug, sul miglioramento delle prestazioni e sull’ottimizzazione della stabilità generale.

Si ricorda, che una volta che Windows 10 Fall Creators Update sarà reso disponibile a tutti, sarà distribuito attraverso il canale di Windows Update.

Il rollout sarà, però, progressivo per fare in modo che tutti i possessori di un PC Windows 10 possa godere della migliore esperienza di aggiornamento possibile. Questo significa che i primi a ricevere l’aggiornamento saranno i possessori dei PC più recenti su cui l’update è stato maggiormente testato. Successivamente, con l’eliminazione dei bug che saranno stati rilevati dagli utenti, anche gli altri PC Windows 10 potranno installare l’update.

Come per Creators Update, l’intero rollout potrebbe durare anche un paio di mesi.