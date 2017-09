Xiaomi Mi MIX 2, full screen con Snapdragon 835

Luca Colantuoni,

Qualche settimana fa, il noto designer Philippe Starck aveva pubblicato su Facebook un concept video che mostrava il design del nuovo Xiaomi Mi MIX 2. La presenza di una sola piccola cornice nella parte inferiore è stata confermata da alcune immagini condivise dal CEO Lei Jun su Weibo. Lo smartphone avrà dunque uno screen-to-body ratio superiore a quello dell’attuale Mi MIX. L’annuncio ufficiale è previsto per il prossimo 11 settembre.

Il Mi MIX è stato uno dei primi smartphone “full screen” sul mercato. Altri produttori hanno successivamente scelto display con un’ampia area di visualizzazione, ottenuta riducendo al minimo lo spessore delle cornici. Il Mi MIX 2 rappresenterà un’ulteriore passo verso un dispositivo “tutto schermo”, in quanto la cornice inferiore è ancora più sottile. Quelle intorno agli altri tre lati sono quasi inesistenti, come si può vedere nelle immagini promozionali pubblicate dal dirigente Xiaomi sul suo account ufficiale. Contrariamente a quanto ipotizzato, Qualcomm ha confermato la presenza dello Snapdragon 835. Viene quindi meno l’ipotesi di uno Snapdragon 836.

In base alle ultime indiscrezioni, il Mi MIX 2 avrà uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e verrà offerto in tre versioni con 4, 6 e 8 GB di RAM, affiancati da 64, 128 e 256 GB di memoria flash. La fotocamera posteriore dovrebbe avere una risoluzione di 19 megapixel, mentre per quella frontale è previsto un sensore di 13 megapixel. Il sistema operativo sarà Android 7.1.1 Nougat, aggiornabile ad Android 8.0 Oreo.

Per conoscere tutte le specifiche bisogna attendere ancora qualche giorno. Purtroppo sembra che nemmeno il nuovo modello verrà distribuito in Europa. Gli utenti dovranno quindi affidarsi ai canali non ufficiali, come il noto store online GearBest.