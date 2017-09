Android 8.0 Oreo arriverà su Nokia 8, 6, 5 e 3

Cristiano Ghidotti,

Il rumor comparso in Rete il mese scorso era fondato: lo smartphone top di gamma Nokia 8 riceverà l’aggiornamento ufficiale al sistema operativo Android 8.0 Oreo. Lo stesso trattamento sarà riservato anche a Nokia 6, Nokia 5 e Nokia 3. La conferma arriva direttamente da HMD Global, più precisamente dal Chief Product Officier, Juho Sarvikas.

Intervenuto su Twitter per rispondere a un utente, Sarvikas ha di fatto dichiarato che tutti gli smartphone della linea riceveranno l’update a Oreo, pur senza scendere nel dettaglio per quanto riguarda le tempistiche necessarie per il rilascio. Grazie a iniziative come Project Treble messe in campo da Google, la pubblicazione degli aggiornamenti dovrebbe essere velocizzata rispetto al passato, contribuendo così anche a risolvere (almeno in parte) quello che ancora oggi rimane il più grande tallone d’Achille della piattaforma: la frammentazione tra le varie release. Di seguito il post.

Tutti i nostri smartphone saranno aggiornati a Oreo, incluso il Nokia 3. Nessun commento in merito alle tempistiche, così non finisco nei guai.

All of our smartphones will upgrade to Oreo, Nokia 3 included. No comments yet on timing so that I don't get into trouble 😊. — Juho Sarvikas (@sarvikas) September 2, 2017

Focalizzando l’attenzione sul modello più evoluto fra i quattro elencati, Nokia 8 si distingue per l’elevata qualità costruttiva (il telaio è ottenuto dalla lavorazione di un unico blocco di alluminio serie 6000) e per alcune caratteristiche come la dotazione di un’ottica Carl Zeiss a ricoprire la doppia fotocamera posteriore, la funzionalità Dual Sight per il live streaming e il supporto a OZO Audio.

Con l’arrivo di Android 8.0 Oreo, tutti i device in questione potranno beneficiare delle novità introdotte da Google a livello software, compresa un’ottimizzazione dei consumi, una gestione inedita delle notifiche, la modalità Picture-in-Picture e molto altro ancora. Volendo azzardare una previsione sulle tempistiche per il rilascio degli update è possibile puntare su un periodo che va dall’ultimo bimestre dell’anno al primo del 2018. HMD Global potrebbe comunque sorprendere tutti e accelerare i ritmi di sviluppo.