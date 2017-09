iPhone 8: nuove conferme sull’oro ramato

Marco Grigis,

A una settimana esatta dalla presentazione dei nuovi smartphone Apple, emergono ulteriori indiscrezioni sul conto di iPhone 8, lo smartphone che la società starebbe preparando per onorare i dieci anni della linea. A quanto sembra, pare sia sempre più probabile l’introduzione di un nuovo colore per la scocca, una sorta di oro ramato già molto discusso sui social network. Benjamin Geskin, uno dei più prolifici leaker del periodo, ha sottolineato questa possibilità condividendo le immagini di uno slot SIM appartenente al nuovo device.

Come già ampiamente noto, Apple farà probabilmente ricorso al vetro per la scocca di iPhone 8, una soluzione che permetterà di abilitare senza intoppo le funzioni di ricarica wireless. Rispetto al classico alluminio, questa scelta avrebbe imposto ad Apple un ripensamento della colorazione delle scocche: così, al posto del classico oro, giungerà una nuova versione “Gold Copper”, ovvero tendente al rame.

Geskin ha voluto condividere gli scatti in suo possesso, ottenuti probabilmente dalla catena di produzione asiatica partner di Cupertino, sul suo profilo Twitter. Le immagini mostrano due slot per la SIM, uno argento e l’altro rame, e sarebbero associati agli inediti smartphone da 5.8 pollici. La controprova sarebbe peraltro indiretta, poiché il colore dell’accessorio ramato non si avvicinerebbe alle già esistenti alternative in classico oro.

L’apparizione online dell’inedita scocca ha, nelle scorse settimane, diviso gli appassionati dell’universo Apple. Oltre ai consumatori che hanno espresso un parere positivo per la nuova tinta, in molti hanno sottolineato una certa sorpresa, poiché il colore apparirebbe di primo acchito poco elegante. In realtà, è necessario attendere la versione finale del device prima di poter sollevare un giudizio, poiché i modelli visti negli scorsi giorni potrebbero essere semplicemente dei prototipi o dei “dummy phone”, quindi non completamente affidabili per quanto simili allo smartphone nella sua configurazione finale.

I nuovi iPhone 8 sono attesi per il 12 settembre, alle 19 del fuso italiano, con un evento che avrà luogo presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park.