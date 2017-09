MediaWorld si prepara al Back to School

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo 17 settembre. Trattasi di un volantino incentrato sul “Back to School“, cioè offre tutta una serie di suggerimenti di prodotti high tech che potrebbero servire agli studenti per l’inizio del loro nuovo anno scolastico. Molti sono, infatti, i computer che la catena di elettronica propone all’interno del volantino.

Per esempio, il modello HP 15-bs030nl con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e disco da 1TB è proposto al prezzo di 549 euro. Oppure, sempre da HP, il modello HP 15-BS043NL con processore Intel Pentium, 4GB di RAM e disco da 500 GB è offerto al prezzo di 399 euro. Tutte le proposte di MediaWorld nel settore PC sono caratterizzate dal sistema operativo Windows 10. Tra i tablet pc, altri dispositivi molto utile per lo studio, la catena di elettronica propone il nuovo iPad Pro 10.5 64GB WiFi a 699 euro. Non mancano, poi, accessori per il mondo dell’informatica come monitor e stampanti.

Per chi cerca, invece, una soluzione legata al mondo del gaming, MediaWorld propone la console PS4 500GB al prezzo di 289 euro con un gioco compreso. Presente anche la Nintendo Switch a 379 euro con il gioco Mario Kart 8 Deluxe. Gli interessati possono anche prenotare la nuova console Xbox One X che arriverà il 7 novembre a 499 euro.

Sempre in ottica prenotazioni, gli interessati potranno preordinare il nuovo phablet Samsung Galaxy Note 8 al prezzo di 999 euro che sarà disponibile dal 15 settembre. Infine, per gli appassionati della vera alta definizione, MediaWorld permette di scegliere tra una selezione di nuovi modelli di televisori per portare il cinema nel salotto di casa.