Samsung supervaluta l’usato per un nuovo Galaxy S8

Filippo Vendrame,

Gustosa promozione di Samsung pensata quasi sicuramente per spingere sulle vendite dei suoi top di gamma in concomitanza del lancio dell’iPhone 8. La casa coreana ha, infatti, deciso di offrire una supervalutazione dell’usato a tutti coloro che acquisteranno un fiammante Galaxy S8 (In offerta su Amazon a 560 euro), Galaxy S8+ (In offerta su Amazon a 660 euro) o Galaxy Note 8 (In offerta su Amazon a 969 euro). Per loro, in caso di rottamazione del vecchio smartphone, un rimborso sino a 600 euro. La promozione è di Samsung Italia e riguarda solamente i terminali italiani.

Il meccanismo della promozione è il seguente. Per poterne approfittare, gli interessati dovranno acquistare uno dei dispositivi oggetto della promozione da oggi 5 settembre sino al prossimo 8 ottobre. Rientrano nella promozione anche i termini acquistati a rate con i gestori di telefonia. L’aspetto importante è che i Galaxy siano italiani con garanzia Italia. Non valgono, dunque, i modelli import. Una volta acquistato il Galaxy S8, il Galaxy S8+ o il Galaxy Note 8, gli utenti dovranno andare a registrarlo all’interno del mini sito dedicato alla promozione, entro e non oltre il 18 Ottobre 2017.

Per registrare il prodotto acquistato, ovviamente, bisognerà inserire alcuni dati come il codice IMEI e caricare la prova d’acquisto. Al momento della registrazione, si potrà anche organizzare il ritiro dell’usato. Da evidenziare che non tutti i brand sono accettati da Samsung. Potranno essere “rottamati” solamente alcuni precisi modelli di marche come Samsung, Apple, LG e Huawei.

Sul sito della promozione è disponibile un comodo tool che permette di verificare se il proprio dispositivo può essere rottamato ed il corrispettivo che Samsung rimborserà. Ovviamente, lo smartphone rottamato dovrà essere integro, completo di caricabatterie e perfettamente funzionante. In caso contrario, la casa coreana non accetterà la rottamazione e non rimborserà alcuna cifra.

Da evidenziare che saranno accettate al massimo 2 partecipazioni per ogni utente, a fronte di altrettanti acquisti di prodotti promozionati e che sono esclusi dalla promozione i clienti con Partita IVA.

I rimborsi, una volta approvati, saranno erogati attraverso un bonifico.

Maggiori informazioni direttamente sul sito della promozione.