Skype Preview per desktop, arrivano tante novità

Filippo Vendrame,

Verso la metà del mese di agosto, Microsoft aveva annunciato “Skype Preview” anche per gli utenti desktop Mac e Windows. Trattasi di una nuova versione del client di comunicazione che porta tutte le novità viste sull’app mobile anche sui computer, nonostante i giudizi degli utenti mobile non siano stati dei migliori. Un programma, comunque, non ancora completo ed in via di sviluppo. La casa di Redmond aveva promesso presto novità che sono, adesso, puntualmente arrivate.

Microsoft, infatti, nelle scorse ore ha reso disponibile un update per Skype Preview per i computer desktop che aggiunge ulteriori funzionalità già da tempo disponibili per gli utenti iOS ed Android. Nello specifico, questo aggiornamento offre la possibilità per gli utenti di poter inserire foto panoramiche sia nelle chat che negli highlight. Inoltre, gli utenti possono, adesso, ricevere una notifica se ricevono nuovi messaggi, rendendo, così, meno problematico l’utilizzo di questa versione del client di comunicazione come applicazione Skype principale.

C’è stato anche un piccolo, ma importante cambiamento relativo all’interfaccia utente con l’ultimo aggiornamento. I nomi delle conversazioni nella versione iniziale erano abbastanza grandi e occupavano molto spazio nello schermo, ma sono ora più piccoli e si adattano automaticamente quando si scorrono i messaggi nelle conversazioni.

Inoltre, adesso sarà molto più facile capire se un contatto è online, offline o occupato. Tra le ulteriori novità la possibilità di poter cambiare più facilmente la lingua dell’app e la possibilità di commutare l’audio automaticamente dagli altoparlanti del PC alle cuffie, una volta inserite.

La versione Preview di Skype può essere scaricata direttamente dal sito Skype Insider.