TIM, la fibra sarà in offerta per 4 anni

Filippo Vendrame,

A Lisbona si è tenuta la convention TIM in cui l’operatore ha illustrato tutte le novità che arriveranno nei prossimi giorni e che riguarderanno sia l’offerta su rete mobile che quella su rete fissa. L’operatore ha mostrato il nuovo decoder “TIM Box” che permetterà non solamente di giocare, ma anche di gestire i dispositivi IoT di casa. Un prodotto che, secondo TIM, dispone di un WiFi più potente, di un nuovo telecomando e di una memoria sino a 32GB (2,99 euro per 48 rate).

Novità anche per quanto riguarda l’offerta di connettività in fibra ottica. La nuova TIM Smart Fibra+ offrirà ai sottoscrittori una promozione che durerà ben 4 anni. Per il primo anno, gli utenti pagheranno un canone bloccato di 24,90 euro e poi per i restanti 4 anni, il canone passerà a 34,90 euro. Inoltre, da settembre, Fibra Ready, la promozione che permette di provare i vantaggi della fibra ottica, passa a 30 Mega in download e 3 Mega in upload. L’operatore ha pensato anche ai suoi clienti più giovani ed ha deciso di rilanciare l’offerta TIM Young.

Nello specifico, la nuova TIM Young raddoppia. A fronte di un canone di 9,99 euro, i clienti under 30 di TIM che la sottoscriveranno potranno contare su 1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 10 GB di internet e 10 GB di traffico dedicati alle app di streaming musicale. Inoltre, TIM Young da diritto a Turbogiga Day, cioè un giorno di traffico internet illimitato che potrà essere richiesto una volta per ogni rinnovo dell’opzione tariffaria (ogni 4 settimane).

Novità anche per TIM Special. Per chi dispone di un abbonamento di rete fissa, le chiamate incluse nell’offerta tariffaria diventano illimitate per tutte le opzioni presenti. Inoltre aumenta anche il traffico a disposizione che sale a 4/6/20GB. TIM Special Turbo 4GB costerà 11,90 euro, TIM Special Turbo 6GB 14,90 euro e TIM Special Turbo 20GB 29,90 euro.

Infine, arrivano le nuove offerte TURBOGIGA per chi ha la necessità di effettuare molto traffico dati. A 5 euro si potranno avere 4GB, a 10 euro 10 Giga ed a 20 euro ben 25GB di traffico internet.

Maggiori dettagli sulle nuove offerte direttamente sul sito dell’operatore una volta che le novità saranno rese disponibili al pubblico.