Facebook Watch apre ufficialmente i battenti

Filippo Vendrame,

Facebook Watch è ufficialmente aperto a tutti gli utenti americani del social network. Dopo una fase di test riservata a pochi privilegiati, il nuovo hub di Facebook dedicato agli show originali, pensati esplicitamente per gli utenti della piattaforma, è, adesso, aperto a tutti. Nello specifico, Facebook Watch è accessibile non solamente dall’applicazione mobile, ma anche dagli utenti desktop.

Al momento, Facebook Watch sembra una versione molto scarna di YouTube con pochi contenuti. Tuttavia, in futuro, questa sezione dedicata agli show originali non potrà che riempirsi mano a mano che gli editori pubblicheranno i loro video. Del resto, all’inizio sono stati pochi gli editori a cui era stato concesso testare la piattaforma. Nuovi contenuti arriveranno con il tempo, quindi. Le potenzialità di Facebook Watch sono, dunque, estremamente alte, tuttavia, per poter avere davvero successo, è necessario che numerosi contenuti di qualità arrivino con una certa celerità per fare in modo che la piattaforma guadagni immediatamente appeal tra gli iscritti del social network.

Per gli editori, infatti, Facebook Watch rappresenta un nuovo spazio in cui pubblicizzare e monetizzare i propri lavori. Per Facebook, invece, una nuova opportunità di business per trovare nuovi spazi pubblicitari in un momento in cui il News Feed è oramai saturo di messaggi pubblicitari.

Nessuna parola, però, dal social network, sull’apertura di Facebook Watch al di fuori dei confini americani. La promessa iniziale era quella di portare la piattaforma a più persone possibili, ma, al momento, rimane un’esclusiva americana.

Per avere davvero successo, però, è fondamentale che Facebook Watch si possa aprire agli editori ed agli utenti di tutto il mondo.