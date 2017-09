Google Pixel 2, nessun processore Snapdragon 836

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa era emersa un’indiscrezione relativa al processore integrato nei prossimi smartphone di Google. Le fonti, ritenute molto affidabili, di XDA Developers e Android Police, hanno smentito la presenza dello Snapdragon 836 nei Pixel 2 e Pixel 2 XL, semplicemente perché questo SoC non esiste e mai verrà prodotto da Qualcomm.

Il noto leaker Evan Blass aveva comunicato su Twitter che all’interno dei dispositivi dell’azienda di Mountain View ci sarà lo Snapdragon 836. L’informazione si è rivelata inesatta, in quanto la roadmap di Qualcomm non prevede il lancio di un processore con frequenze leggermente superiori a quelle dello Snapdragon 835, come avvenuto in passato con gli Snapdragon 820 e 821. Quest’ultimo è installato negli attuali Pixel. Il chipmaker californiano annuncerà probabilmente altri SoC tra fine 2017 e inizio 2018, ma nessuno di essi si chiamerà Snapdragon 836.

Google's second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC's, will be unveiled on October 5th. — Evan Blass (@evleaks) August 24, 2017

Evan Blass ha pubblicato un altro tweet per affermare che la sua fonte originaria è affidabile, quindi vuole attendere ulteriori dettagli prima di escludere definitivamente l’esistenza dello Snapdragon 836.

Re: SD836, I haven't heard anything further since my initial tweet, and since the source has proven accurate time after time, I stand by it. — Evan Blass (@evleaks) September 6, 2017

Per quanto riguarda le specifiche dei due smartphone non ci sono novità. Il Pixel 2, prodotto da HTC, dovrebbe avere uno schermo full HD da 4,97 pollici, 4 GB di RAM e funzionalità Active Edge. Il Pixel 2 XL, prodotto da LG, dovrebbe invece avere un display “full screen” da 5,99 pollici con risoluzione Quad HD+ e rapporto di aspetto 18:9. Per entrambi i modelli sarebbe stato eliminato il jack audio da 3,5 millimetri. L’unica certezza è il sistema operativo, ovvero Android 8.0 Oreo in versione stock. L’annuncio ufficiale è previsto per il 5 ottobre.