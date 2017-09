Honor V9 Play, nuovo smartphone economico

Luca Colantuoni,

La sussidiaria di Huawei ha annunciato in Cina un nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa. Si tratta di Honor V9 Play, versione economica del potente Honor V9, distribuito in Italia come Honor 8 Pro, dal quale eredita il design e l’elevata qualità costruttiva. Non è noto se il dispositivo sarà in vendita anche in Europa.

Honor V9 Play possiede un telaio unibody in alluminio con angoli arrotondati e uno schermo IPS da 5,2 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e vetro 2.5D, quindi leggermente curvo ai lati. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6750 a 1,5 GHz, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel con PDAF, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0 e un flash LED. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.2.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). Sono inoltre presenti la porta micro USB, il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1.

Dimensioni e peso sono 147,9×73,2×7,65 millimetri e 145 grammi, rispettivamente. Honor V9 Play sarà disponibile in cinque colori (Gold, Rose Gold, Red, Blue e Black) dal 12 settembre. I prezzi sono 999 yuan (3GB+32GB) e 1.199 yuan (4GB+32GB).