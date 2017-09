Microsoft, nuovi Surface a fine ottobre?

Filippo Vendrame,

Molto presto potrebbero esserci delle interessanti novità per la linea di prodotti della famiglia Surface. Panos Panay, infatti, VP Corporate della divisione Devices di Microsoft, sarà presente all’appuntamento “Future Decoded” 2017 che si terrà a Londra dal 31 ottobre al primo novembre. La partecipazione attiva di Panos Panay fa, dunque, pensare che la casa di Redmond si potrebbe apprestare ad annunciare un nuovo Surface.

Panos Panay è strettamente legato ai Surface e tutti i modelli sono stati annunciati alla sua presenza. Inoltre, Microsoft è solita annunciare nuovi prodotti nel mese di ottobre e fonti vicini alla società affermano che almeno un nuovo dispositivo dovrebbe essere sicuramente presentato all’evento. Del resto, da tempo si attendono novità per la famiglia Surface. Microsoft, di recente, ha presentato i nuovi Surface Pro e Surface Laptop ed all’appello mancherebbe il successore del Surface Book di prima generazione. Inoltre, per l’ultima parte dell’anno sono attesi al debutto anche i primi dispositivi Windows 10 basati sulla piattaforma ARM. Come se non bastasse, alla presentazione del Surface Pro, il gigante del software aveva promesso per il futuro anche una versione LTE, mentre le aziende stanno attenendo il nuovo Surface Hub.

Insomma, i possibili candidati alla presentazione di fine ottobre sono davvero molti e questo fa ben sperare che Microsoft abbia in serbo qualche ghiotta sorpresa per i suoi utenti.

Con buona approssimazione, nelle prossime settimane sicuramente arriveranno ulteriori indiscrezioni su cosa la casa di Redmond potrebbe presentare all’appuntamento di Future Decoded. Non rimane, quindi, che attendere qualche ulteriore notizia sulle novità made in Microsoft.