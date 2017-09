Nokia 8 prenotabile in Italia a 599 euro

Filippo Vendrame,

Nokia ha dato il via alla fase dei preordini in Italia per il suo nuovo Nokia 8, presentato lo scorso 16 agosto. Tutti coloro che fossero interessati a riceverlo già al day one, lo potranno prenotare già a partire dalla giornata di oggi attraverso il sito ufficiale della casa finlandese. Il prezzo d’acquisto è di 599 euro ed, al momento, è possibile preordinare solamente la versione “silver“. Da evidenziare che Nokia richiede 2 euro per le spese di spedizione nel caso gli acquirenti scegliessero la spedizione express.

Questo significa che, in questo caso, il conto totale sarà di 601 euro. Si ricorda, che il Nokia 8 è uno smartphone Android di fascia alta realizzato da HMD Global per conto di Nokia. Trattasi di un prodotto premium che strizza l’occhio agli appassionati della fotografia. Il reparto fotografico, infatti, è uno dei fiori all’occhiello di questo smartphone grazie alla presenza della doppia fotocamera posteriore che sfrutta le performanti ottiche Carl Zeiss. Inoltre, grazie ad un raffinato software di gestione, il Nokia 8 è in grado di scattare contemporaneamente foto sia con la camera anteriore che con quella posteriore.

Il resto della scheda tecnica vede la presenza di un brillante display IPS 2.5D da 5,3 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). Cuore pulsante il processore Qualcomm Snapdragon 835 con 4GB di memoria RAM e 64GB di storage, espandibili con microSD fino a 256GB.

Ovviamente, non mancano sensori e supporti come WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, ANT+ e LTE Cat. 9 (450/50 Mbps). Presente anche il lettore per le impronte digitali. La batteria da 3.090 mAh con ricarica rapida dovrebbe assicurare una buona autonomia.

Sul fronte software, il Nokia 8 dispone di Android 7.1.1 Nougat in versione praticamente stock.