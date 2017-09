Surface Laptop, upgrade gratis sino a marzo

Filippo Vendrame,

A maggio, Microsoft aveva presentato Windows 10 S, una particolare declinazione di Windows 10 che strizzava l’occhio al mondo educational offrendo una migliore sicurezza ed una maggiore leggerezza. Questo era possibile in quanto Windows 10 S può installare ed eseguire solamente le applicazioni presenti all’interno del Windows Store, solo, quindi, le app certificate da Microsoft.

Tuttavia, per tutti coloro che trovavano limitanti le specifiche di Windows 10 S, il gigante del software concedeva la possibilità, in ogni momento, di poter effettuare l’upgrade a Windows 10 Pro, pagando una licenza di 49 euro, sbloccando, così, tutte le piene funzionalità del sistema operativo. Tale sistema operativo è stato inserito di default all’interno del Surface Laptop. Sicuramente una scelta curiosa, perché, sebbene il notebook sia stato presentato come un prodotto per la scuola, il suo potente hardware mal si abbina alle limitazioni di Windows 10 S che trova una migliore collocazione su macchine dotate di hardware dalle specifiche molto basse.

Proprio per questo, Microsoft, agli acquirenti dei Surface Laptop, ha sempre specificato che l’upgrade a Windows 10 Pro sarebbe stato gratuito sino a fine anno. Ebbene, adesso, questo “promozione” è stata allungata sino al 31 marzo 2018. Di fatta questa scelta può essere vista anche come una mezza ammissione che Windows 10 S sul Surface Laptop non è, probabilmente, la scelta giusta perché gli acquirenti preferiscono poter subito disporre delle piene funzionalità di Windows 10.

Inoltre, il Windows Store non è ancora del tutto maturo per essere utilizzato come unica fonte per installare le app. Dunque, tutti coloro che acquisteranno un nuovo Surface Laptop potranno passare gratuitamente a Windows 10 Pro in ogni momento, senza mettere mano al portafogli, sino al 31 marzo 2018.