The Smart Garden 9: comodità e consapevolezza

Giacomo Dotta,

Abbiamo il basilico? Si, ce l’abbiamo. E la lattuga? C’è anche la lattuga. Due pomodorini? Si, abbiamo anche i pomodorini, non serve andarli a comprare. Freschi, coltivati in casa, andando addirittura oltre il concetto di “chilometro zero”: è questa la proposta di Click and Grow, che con il proprio “Smart Garden 9” aggiunge un ulteriore tassello al concetto di orto smart.

The Smart Garden 9

A partire da novembre 2017 lo Smart Garden 9 di Click and Grow è disponibile per l’acquisto con un prezzo pari a 199 dollari. Lo strumento mette assieme tutto quel che possa servire per un ortaggio: un vaso di contenimento, un sole artificiale costituito da luci led appositamente progettate, acqua e ossigeno nelle giuste dosi grazie ad appositi sensori interni ed elementi nutritivi calibrati in base alle necessità. A tutto ciò si aggiungano sia la gradevolezza del design che la maneggevolezza del vaso ed il piacere di avere piante verdi in abitazione.

La cura del progetto e le condizioni naturali favorevoli di una abitazione comune (dove temperatura e umidità sono relativamente costanti) trasformano questo tipo di strumento in un habitat ideale per l’impianto di piccoli ortaggi. Il vaso diventa così in tutto e per tutto un piccolo orto casalingo ove impiantare lattuga, peperoncini, prezzemolo, pomodorini, piccoli fiori edibili, aromi e altro ancora. Il risultato ottenuto è una piccola produzione propria (con tutta la soddisfazione che ne consegue) che può essere raccolta tutto l’anno, senza il rischio di malattie per l’ortaggio, senza la necessità di pesticidi e anticrittogamici, senza l’incognita di un acquisto da una filiera ignota.

Lo smart garden ha un consumo energetico annuo del tutto minimo grazie alla grande efficienza dei sensori e dell’illuminazione utilizzati; il consumo di acqua è del 95% minore rispetto a qualsivoglia altro sistema di coltivazione; l’impianto avviene tramite apposite capsule che, in fin dei conti, rappresentano il modello di business del gruppo. Per avere una idea dei costi: con circa 10 euro è possibile acquistare 3 capsule di lattuga o di peperoncini, comprensivi di terriccio per la crescita e tutto quanto necessario per la messa a dimora nel vaso smart. La versione ridotta del vaso, nel quale è possibile un impianto limitato a 3 unità, è disponibile ad un prezzo che scende sotto i 100 euro (In offerta su Amazon a 87 euro).

The Smart Garden è un’esperienza

Chi ha già esperienza di coltivazione, o chi sta già pensando a paradigmi legati alla convenienza, probabilmente non vede il quadro complessivo della proposta. “The smart garden 9” e le altre declinazioni dell’orto smart sono infatti qualcosa che va oltre la sola disponibilità del prodotto. L’orto smart, infatti, è anzitutto una esperienza: la piantina cresce sotto gli occhi del consumatore, l’ortaggio si colora sotto gli occhi di un bambino che impara, i profumi aleggiano nell’aria prima ancora di diventare sapori ed il prodotto cresce nell’abitazione invece che arrivandoci confezionato. Le piantine crescono velocemente e con il minimo sforzo, rendendo il vaso smart una sorta di simulacro dell’orto tradizionale al netto di fatiche, sporcizia e altri elementi che la realtà della vera agricoltura, invece, giocoforza impone.

Dietro lo Smart Garden 9 ci sono però un modello educativo ed un esempio tangibile, rendendo piacevole per l’adulto (e pedagogico per un minore) il consumo di prodotti coltivati, innaffiati, curati e cresciuti giorno dopo giorno. Dentro al vaso, insomma, non crescono solo foglie e fiori, ma anche sostenibilità e consapevolezza. E sono questi ultimi gli ingredienti più importanti per una sana dieta quotidiana.