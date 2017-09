Facebook testa i commenti colorati

Filippo Vendrame,

Facebook sta continuando a testare piccole novità grafiche per provare a migliorare l’interfaccia del social network e rendere, così, l’esperienza d’uso più gradevole. Lo scorso dicembre, Facebook aveva introdotto gli aggiornamenti di stato colorati all’interno della sua piattaforma ed, in particolare, per gli utenti che utilizzano le app iOS ed Android. Di recente, gli stati colorati sono stati introdotti anche su WhastApp.

Adesso, il social network sta testando la medesima funzionalità per i commenti. Una novità che piacerà sicuramente a chi ama un’interfaccia vivace e ricca di colori. Il test, comunque, è, al momento, estremamente limitato e coinvolge solamente un gruppo ristretto di utenti. Inoltre, questo test riguarderebbe solamente gli utenti mobile e non quelli desktop, almeno per il momento. Trattandosi di un test non è, poi, detto che alla fine la funzione arrivi davvero. Solo i feedback degli utenti che stanno valutando la nuova funzione potranno aiutare Facebook a decidere se questa novità merita di arrivare per tutti in futuro.

Comunque, i commenti colorati potrebbero essere una buona idea per sottolineare con maggiore enfasi il contenuto di un commento.

Una piccola novità, quindi, sicuramente non fondamentale per il successo della piattaforma, ma, comunque, una funzione che mostra come il social network stia curando meticolosamente tutti i dettagli per offrire sempre qualcosa di nuovo e di migliore ai suoi iscritti.