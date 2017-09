FIFA 18: la Top 100 dei più forti

Cristiano Ghidotti,

È settembre. Sebbene la stagione estiva stia per giungere al termine lasciando spazio al clima più fresco dell’autunno, quella videoludica è pronta a incendiarsi. In particolare, è il mese che ormai da anni segna il debutto delle simulazioni calcistiche per eccellenza. Da una parte FIFA 18, dall’altra PES 2018, entrambi pronti a conquistare la fiducia e i joypad degli appassionati promettendo novità sul fronte del gameplay e non solo.

Oggi si torna a parlare del titolo sviluppato da EA Sports, poiché la software house ha iniziato a svelare la Top 100 dei calciatori più forti che sarà possibile schierare sul terreno di gioco nel tentativo di avere la meglio sugli avversari al fischio finale. Nel momento in cui viene scritto questo articolo sono state svelate le posizioni dalla 100 alla 80, ma la scelta di mettere Cristiano Ronaldo in copertina è dettata da una previsione che difficilmente verrà ribaltata: il fenomeno portoghese del Real Madrid, oltre ad essere l’atleta attualmente più in forma a livello mondiale, è anche il testimonial scelto per la campagna promozionale di FIFA 18.

Il rating di FIFA 18 mette in luce i migliori calciatori del gioco, con valutazioni basate sulle loro performance relative all’ultimo anno di march disputati.

Il simpatico trailer realizzato per l’occasione vede la presenza anche di qualche volto noto del nostro campionato, come i bianconeri Dybala e Chiellini. Scorrendo le posizioni della classifica fin qui svelate figurano Khedira (alla posizione 99), Icardi (94), Marchisio (91), Barzagli (85), Insigne (77), Pjanić (75), Matuidi (72) e Miranda (69).

Manca ormai poco al lancio: il debutto di FIFA 18 (In offerta su Amazon a 59 euro) è fissato per il 29 settembre, su PC e console. Arriverà anche sulla piattaforma Nintendo Switch con una versione appositamente ottimizzata dalla software house per sfruttarne il design ibrido e il particolare sistema di controllo modulare.