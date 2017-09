Google acquisirà la divisione smartphone di HTC?

Cristiano Ghidotti,

I rapporti tra Google e HTC sono stretti, tanto che stando ai rumor più recenti il gruppo di Mountain View avrebbe affidato alla società taiwanese la produzione del nuovo Pixel 2 in arrivo il mese prossimo (il modello XL è nelle mani di LG). L’indiscrezione che circola oggi in Rete si spinge però oltre: sembra che bigG abbia intenzione di acquisire la divisione smartphone dell’azienda asiatica. Le trattative sarebbero già in fase avanzata.

Usare il condizionale è d’obbligo, considerando che le realtà coinvolte non hanno confermato né smentito la voce di corridoio. Un’operazione di questo tipo ricorderebbe inevitabilmente quella portata a termine negli anni scorsi quando Google acquisì Motorola Mobility, per poi cederla a Lenovo. Attualmente HTC non naviga in buone acque, almeno per quanto riguarda le vendite dei suoi più recenti dispositivi. I risultati finanziari parlano chiaro: il mese di agosto appena concluso è stato il peggiore degli ultimi 13 anni, con una flessione pari al 51,5% rispetto a quello precedente e addirittura del 54,3% se confrontato con lo stesso periodo del 2016.

Lo scorso anno HTC 10 non è riuscita a competere ad armi pari con gli altri top di gamma e in questa stagione nemmeno HTC U11 sembra essere in grado di imporsi, nonostante l’introduzione di tecnologie interessanti e inedite come Edge Sense.

Due le opzioni sul tavolo: l’acquisizione completa della divisione smartphone da parte di bigG o l’ingresso nel business da parte di quest’ultimo in veste di partner strategico, con l’obiettivo di raddrizzare il tiro e imboccare una nuova strada. In entrambi i casi, dispositivi come il visore HTC VIVE non sarebbero interessati dall’accordo. Immediata la reazione del mercato azionario: come si può ben vedere dal grafico qui sotto, la comparsa in Rete del rumor ha provocato un repentino crollo del titolo, che in breve tempo ha perso circa l’8% del suo valore.