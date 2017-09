Instagram, le Storie si condivideranno su Facebook

Filippo Vendrame,

Facebook ha apparentemente trovato un nuovo approccio per dare alle sue Storie maggiore appeal visto che stanno faticando a trovare consensi tra gli iscritti. Presto, gli utenti potranno duplicare le loro Storie di Instagram su Facebook, direttamente dall’applicazione Instagram. Secondo Mashable che ha riportato la notizia, alcuni iscritti del social network fotografico avrebbero già iniziato a notare la novità, avendo individuato un’opzione per condividere simultaneamente la loro Storia su Facebook poco prima di caricarla anche su Instagram.

In Facebook, appariranno nella sezione Storie, come se fossero state direttamente create sulla piattaforma e non altrove. Tuttavia, apparirà una dicitura con la scritta “Instagram” sotto il nome dell’utente che le ha create, per indicare che sono state condivise direttamente dal social network fotografico. Trattasi sicuramente di un’idea interessante che, però, evidenzia anche come Facebook stia provando in tutti i modi a dare maggiore appeal alla funzione delle Storie che fatica a prendere piede, mentre su Instagram è un vero successo.

Al momento, questa novità sembra essere solamente un test limitato a pochi utenti. Non è detto, quindi, che alla fine questa nuova possibilità arrivi davvero per tutti.

Tuttavia, appare chiaro che Facebook voglia provare a sfruttare il successo delle Storie di Instagram, utilizzate da oltre 250 milioni di utenti, per tentare di rianimare le sue Storie che non stanno brillando.

Da capire anche l’eventuale gradimento da parte degli utenti di questa novità che potrebbe, alla fine, decretare l’arrivo o l’abbandono di questo nuovo progetto.