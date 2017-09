iPhone 8: consegne non prima del mese di ottobre

Marco Grigis,

Mancano davvero pochissimi giorni alla presentazione dei nuovi smartphone Apple: il prossimo martedì, presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park, il gruppo di Cupertino svelerà al mondo il nuovo iPhone 8. Per poter effettivamente usare il device, tuttavia, servirà ancora qualche settimana di pazienza. Secondo quanto reso noto dal portale giapponese MacOtakara, infatti, le prime consegne negli Stati Uniti potrebbero non concretizzarsi prima di ottobre, per attese forse più dilungate altrove.

Sulla base di alcune informazioni raccolte tramite i distretti produttivi asiatici di Apple, MacOtakara annuncia le possibili date di disponibilità per il nuovo iPhone 8. I preordini statunitensi potrebbero partire il prossimo 15 settembre, tuttavia la consegna effettiva non avverrà prima del mese di ottobre inoltrato. Il motivo di questo ritardo potrebbe essere rappresentato da ritmi di consegna ridotti per i nuovi pannelli OLED.

Stando alla fonte nipponica, Apple avrebbe inaugurato la produzione finale di iPhone 8 con un certo ritardo rispetto ai classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus, approfittando di maggiori settimane per lo studio dei prototipi. L’assemblaggio definitivo sarebbe quindi cominciato poco prima di settembre e, per questo motivo, il numero di esemplari al lancio potrebbe risultare molto ridotto.

Nel mentre, non si risolvono i numerosi dubbi sul nome del device. Secondo molto, lo smartphone da 5.8 pollici potrebbe chiamarsi semplicemente iPhone Edition, così come è stato in passato per Apple Watch Edition. Di recente, tuttavia, è emersa l’ipotesi di iPhone X, dove la lettera indica la cifra 10 in numeri romani, in onore del decennale della linea. Vi è però una terza interpretazione: l’intero tris di smartphone in arrivo potrebbe essere stato ribattezzato iPhone 8, con iPhone 8 Plus per la versione da 5.5 pollici e iPhone 8 Edition per quella attualmente inedita. Non resta quindi che attendere il prossimo 12 settembre, alle 19 del fuso italiano, per scoprire tutte le novità provenienti da Cupertino, tra cui anche Apple Watch Series 3 e la nuova Apple TV.