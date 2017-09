Jaguar Land Rover punta ad un futuro elettrico

Filippo Vendrame,

Jaguar Land Rover ha annunciato di voler puntare ad un futuro tutto elettrico. L’azienda automobilistica, di proprietà di Tata Motors, ha annunciato che inizierà a introdurre nuove vetture con un motore elettrico a partire dal 2020 (auto ibride e solo elettriche). Ciò includerebbe la già annunciata Jaguar I-Pace EV e probabilmente un futuro Land Rover Defender che dimostrerebbe se le auto ibride possono realmente competere in tutti i tipi di condizioni atmosferiche, anche le più estreme.

L’annuncio di Jaguar Land Rover arriva giusto una settimana dopo che il brand britannico Aston Martin ha dichiarato che avrebbe elettrificato tutte le sue vetture entro il 2025 e giusto due mesi dopo che Volvo ha ufficializzato che avrebbe prodotto solo machine dotate anche di un motore elettrico a partire dal prossimo 2019. Curiosamente, tutti e tre i brand citati sono stati venduti dalla Ford all’inizio degli anni 2000. Nonostante questa “origine” comune, trattasi solo di coincidenze. La realtà è che Jaguar Land Rover, Aston Martin e Volvo hanno una produzione di serie molto inferiore a quella di marchi ben più grandi come General Motors, Toyota e Volkswagen.

Dunque, puntare all’elettrificazione dei loro modelli è, probabilmente, la scelta migliore per soddisfare le sempre più rigide leggi sulle emissioni inquinanti e le sempre più stringenti limitazioni che stanno emergendo in alcuni Paesi come la Francia e l’Inghilterra.

Rimane, comunque, il fatto, che l’elettrificazione della mobilità è la strada che oramai stanno prendendo tutti i costruttori. Le auto ibride ed elettriche non sono più solamente una scommessa per il futuro ma sono già, oggi, una solida realtà grazie ad una tecnologia che si sta evolvendo rapidamente.

Una tecnologia a cui si stanno rivolgendo tutti i più grandi costruttori che hanno presentato piani ambiziosi per l’immediato futuro. All’appello mancano davvero pochi player tra cui FCA che, al momento, non sembra particolarmente interessata all’elettrico.