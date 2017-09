Pam Panorama punta sugli Amazon Locker

Filippo Vendrame,

Lo shopping online piace sempre di più agli italiani. La possibilità di poter ordinare un prodotto comodamente seduti dal divano, magari attraverso lo smartphone, è qualcosa di unico. Del resto, proprio la comodità nell’acquisto e la possibilità di farlo in ogni momento della giornata sono due caratteristiche particolarmente apprezzate dagli utenti. Purtroppo, l’esperienza di shopping può essere rovinata dalla logistica.

Capita, a volte, di non riuscire ad intercettare il corriere che consegna il prodotto acquistato, magari semplicemente perché arriva in orari in cui è impossibile garantire un ritiro. Il risultato è che l’attesa di ricevere il prodotto acquistato si allunga, e l’esperienza dello shopping online peggiora sensibilmente. Amazon, da sempre molto attento a garantire che i suoi clienti possano godere della migliore esperienza d’acquisto in tutte le fasi, compreso il momento del ritiro, ha ideato, tempo fa, gli Amazon Locker. Trattasi di speciali armadi, per lo più posizionati in negozi e luoghi pubblici, in cui sono presenti diversi scompartimenti protetti da una chiusura con codice segreto.

Il corriere può depositare il pacco direttamente in uno di questi scompartimenti che potranno essere, poi, aperti dal cliente che disporrà della password d’accesso. In questo modo la consegna sarà sempre garantita ed il cliente potrà ritirare la merce nel momento più comodo per lui.

Tra le realtà italiane che hanno, da subito, creduto in questo progetto di Amazon, c’è la catena di supermercati Pam Panorama che continua nella sua personale iniziativa di installare nei suoi punti vendita gli Amazon Locker per fornire un servizio di valore aggiunto ai suoi clienti.

Il primo punto vendita ad offrire questo servizio ai suoi clienti è stato quello in Via Sabotino 6, a Milano, dove i Locker sono disponibili dal 5 dicembre 2016.

Visto il grande successo, la catena Pam Panorama ha deciso di allargare l’iniziativa ed, ad oggi, sono coperte 66 città in 11 regioni.