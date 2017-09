Samsung Galaxy Note 8, l’offerta dedicata di TIM

Filippo Vendrame,

Il Galaxy Note 8, il nuovissimo phablet Android della casa coreana, non è ancora arrivato ufficialmente sul mercato, ma TIM ha già confezionato un’offerta ad hoc per tutti coloro che intendono comprarlo a rate, in abbinamento con un piano tariffario, per non dare fondo immediatamente alla carta di credito. Innanzitutto, l’operatore permette di acquistare il phablet a prezzo pieno e cioè a 999 euro con in omaggio una SIM con 22GB di traffico Internet 4G da consumare in un mese. Anche da TIM gli interessanti possono preordinare entro il 14 settembre il Galaxy Note 8 per poterlo ricevere al day one e poter richiedere la dock DeX in omaggio.

Per quanto riguarda l’offerta vera e propria, tutti i clienti ricaricabili TIM possono acquistare a rate il Galaxy Note 8 con un contributo iniziale di 99 euro e poi pagando 30 rate da 30 euro con addebito su carta di credito. Nell’offerta è incluso anche 1GB di Internet 4G extra da abbinare alla propria offerta TIM attiva sulla SIM. Molto più interessante l’offerta collegata a TIM Next Unlimited, l’opzione tariffaria che permette di cambiare lo smartphone ogni 12 mesi con un modello nuovo. Chi sceglierà questa opzione tariffaria potrà godere anche di chiamate illimitate e 16GB di Internet.

TIM Next Unlimited prevede un anticipo di 249 euro e poi 32 rate da 39,90 euro. I rinnovi avvengono ogni 4 settimane e non su base mensile. Il canone comprende telefono e tariffa. In caso di disdetta anticipata, gli importi per la cessazione anticipata contrattualmente previsti, il saldo delle rate residue del prezzo del prodotto e i canoni mancanti della garanzia convenzionale saranno addebitati al cliente.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Note 8, immagini del phablet

Maggiori dettagli sull’offerta commerciale, direttamente sul sito dell’operatore.