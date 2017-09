Vendite smartphone, Huawei supera Apple

Luca Colantuoni,

Secondo Counterpoint Research, Huawei ha superato Apple in termini di smartphone venduti in tutto il mondo. Lo storico sorpasso è avvenuto nei mesi di giugno e luglio, nonostante il produttore cinese abbia una limitata presenza in alcuni importanti mercati, tra cui gli Stati Uniti. Il dato di agosto non è ancora disponibile, ma la seconda posizione alle spalle di Samsung potrebbe essere mantenuta.

I dirigenti di Huawei hanno più volte dichiarato che l’obiettivo è diventare il maggior produttore mondiale entro i prossimi cinque anni. Il risultato rilevato dalla società di analisi conferma gli enormi investimenti fatti da Huawei nella ricerca e nella produzione, abbinati ad aggressive campagne di marketing e all’espansione dei canali di vendita. Il dato è ancora più importante se si considera che gli smartphone sono disponibili principalmente in Cina, Medio Oriente, Europa e America Latina, mentre la loro diffusione è minima in Asia, India e Nord America.

Il successo di Huawei è dovuto ad una combinazione di vari fattori: design, qualità costruttiva, processori avanzati, funzionalità fotografiche e soprattutto prezzi inferiori rispetti a quelli di Apple e Samsung. Curiosamente, il produttore cinese ha raggiunto il secondo posto senza avere uno smartphone nella top 10 dei più venduti.

Lo “scontro” tra Huawei e Apple diventerà sempre più interessante nelle prossime settimane. L’azienda di Cupertino annuncerà infatti il nuovo iPhone 8, mentre il produttore cinese presenterà il Mate 10, del quale è stato recentemente pubblicato su YouTube un video che mostra il possibile design.