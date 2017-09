Vivo V7+, display FullView e Snapdragon 450

Luca Colantuoni,

Anche il produttore cinese ha presentato uno smartphone “bezel-less”, il nuovo trend inaugurato da LG con il suo G6. Il Vivo 7+, annunciato in India, è tuttavia un dispositivo di fascia media, offerto quindi ad un prezzo decisamente più accessibile rispetto ai top di gamma. Nonostante ciò, gli utenti troveranno alcune interessanti caratteristiche, tra cui il più recente processore di Qualcomm.

Il Vivo 7+ possiede un telaio in plastica e uno schermo IPS FullView da 5,99 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Le cornici sono molto sottili, quindi gli utenti possono sfruttare una maggiore area di visualizzazione (lo screen-to-body ratio è 84,4%) per navigazione, gioco e riproduzione video. Le dimensioni complessive (155,87×75,74×7,7 millimetri) sono simili a quelle di un tradizionale smartphone da 5,5 pollici. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 450 a 1,8 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 16 megapixel con apertura f/2.0, PDAF e flash LED, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore da 24 megapixel con apertura f/2.0 e flash LED. Grazie alla funzionalità Face Beauty 7.0, il volto viene mostrato in maniera più nitida sia nelle immagini che durante le video chiamate. Il Portrait Mode permette di scattare selfie, sfocando lo sfondo. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali e il chip audio Hi-Fi AK4376A.

Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con Funtouch OS 3.2. Il Vivo 7+ sarà disponibile dal 15 settembre in due colori: Champagne Gold e Matte Black. Il prezzo è 21.990 rupie, pari a circa 290 euro. Non è noto se e quando verrà distribuito in altri paesi.