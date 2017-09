Windows 10, View 3D diventa Mixed Reality Viewer

Filippo Vendrame,

Microsoft, in Windows 10 Creators Update, l’ultimo grande step di Windows 10 che è arrivato la scorsa primavera, ha incluso anche l’app “View 3D” che permette di gestire i file 3D. Applicazione che si appresta, però, ad essere profondamente rivoluzionata con l’arrivo di Windows 10 Fall Creators Update il prossimo 17 ottobre. Con il prossimo importante step di Windows 10, infatti, View 3D cambierà nome, diventando Mixed Reality Viewer.

Non si tratta di indiscrezioni ma di quanto scoperto all’interno dell’ultima build di Windows 10 Redstone 4, quella del ramo “Skip Ahead”. Gli utenti, infatti, hanno notato che l’app View 3D è stata aggiornata, ed a seguito dell’update è diventata Mixed Reality Viewer. Questa nuova app, versione 2.1708.30142.0, presenta anche diverse novità di sostanza oltre al semplice cambio di nome. Il change log, infatti, è molto preciso e corposo. Per esempio, i controlli dell’app sono stati spostati in alto. In caso di riduzione della finestra, i controlli saranno organizzati all’interno di “Altro con 3D”. Infine, scattando una foto di mixed reality, gli utenti noteranno che le icone “All-In-Camera” e “Timer” siano state posizionate in basso sulla sinistra.

L’aggiornamento, una volta disponibile, si potrà scaricare attraverso il Windows Store di Windows 10. Questo importante aggiornamento va nella direzione di spingere maggiormente sulla mixed reality, la tecnologia su cui Microsoft punta molto e che sarà perfettamente integrata nei PC con Windows 10 Fall Creators Update.

Sempre dal 17 ottobre, inoltre, saranno messi in commercio i primi visori per la mixed reality che potranno sfruttare tutte le novità che la casa di Redmond sta preparando per questa piattaforma.