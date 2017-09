Amazon, 5 miliardi per una nuova sede

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato l’intenzione di voler costruire un nuovo quartier generale. La nuova struttura sarà colossale ed arriverà ad ospitare sino a 50 mila persone. Anche l’investimento non sarà da meno in quanto il colosso dell’ecommerce spenderà ben 5 miliardi di dollari per questo suo nuovo progetto. Non è ancora chiaro dove sarà costruito questo nuovo quatier generale ed Amazon non si è voluto esprimere al riguardo. Ci sono solamente alcune ipotesi, ma nulla di certo.

L’arrivo della società di Jeff Bezos sicuramente farà gola a molte città perché una struttura così grande sarà in grado non solamente di portare molto lavoro ma anche si smuovere l’indotto locale. In ogni caso, la città ideale non dovrà essere piccola, anzi, dovrà avere almeno 1 milione di abitanti. Inoltre, la location scelta dovrà essere business friendly. Il colosso dell’ecommerce costruirà la sua nuova sede in maniera molto simile a quella attuale che si trova a Seattle. Al momento, il nome di questo progetto è HQ2. Tutte le città che pensano di rientrare nelle specifiche chieste da Amazon, potranno inviare la loro candidatura ad ospitare la nuova sede della società entro il prossimo 19 ottobre.

La scelta sarà comunicata entro l’inizio del 2018 assieme ai dettagli del nuovo progetto. La volontà di creare un secondo quartier generale non è affatto strana. Amazon, infatti, si sta espandendo rapidamente dando vita anche a molteplici attività differenti. Logico, quindi, che abbia la necessità di ampliare anche le sue strutture per gestire un business in forte crescendo.