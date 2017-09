HomePod avvistato in Cina e negli USA

Marco Grigis,

HomePod, lo speaker a 360 gradi di Cupertino, giungerà nei negozi statunitensi soltanto il prossimo dicembre. Eppure, a diversi mesi dalla disponibilità ufficiale, qualche fortunato utente può già approfittare della grande fedeltà sonora del dispositivo. È quanto dimostrano alcune condivisioni sulla piattaforma Twitter, dove un paio di esemplari di HomePod sono stati avvistati sia in Cina che negli Stati Uniti. Al momento, non è dato sapere perché alcuni esemplari siano già stati distribuiti, in assenza di conferme da Cupertino.

Il primo avvistamento di HomePod è avvenuto in Cina, dove un esemplare bianco è stato fotografato da un utente Instagram, “themrlinc”. Lo speaker, adagiato su una piattaforma in marmo, è accompagnato da un cavo bianco in tutto e per tutto identico a quello avvistato a giugno nell’area demo dell’ultima WWDC, un fatto che contribuirebbe a confermarne l’autenticità. Al momento, tuttavia, non si può escludere si tratti di uno dei tanti cloni che, da qualche settimana, invadano il mercato high-tech locale.

#homepod A post shared by Linc (@themrlinc) on Sep 1, 2017 at 2:00am PDT

Ben più affidabile, invece, sembra essere il secondo avvistamento, avvenuto questo in USA nella zona di Menlo Park. Sebbene l’altoparlante intelligente non sia stato fotografato, un utente ne ha evidentemente intercettato il segnale, considerato come l‘iPhone in suo possesso abbia cercato di interagire con lo speaker. Apparso nella lista dei device disponibili nel Centro di Control di iOS, lo screenshot della finestra di dialogo mostra le opzioni di riproduzione per l’applicazione BBC iPlayer Radio.

Quest’ultimo dettaglio è tutt’altro che da sottovalutare, poiché fino a oggi non è mai giunta conferma di una possibile compatibilità di HomePod con servizi terzi rispetto ad Apple Music e altri targati mela morsicata. La possibilità di ascoltare le stazioni BBC tramite lo speaker, sfruttando la classica app in modo simile AirPlay, potrebbe quindi fungere da più che sufficiente rassicurazione per i tanti preoccupanti amanti del marchio di Cupertino. Al momento, oltre agli Stati Uniti, non sono state diramate date certe per la distribuzione in Europa.