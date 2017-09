HTC U11, azioni personalizzate con Edge Sense

Luca Colantuoni,

HTC aveva promesso a fine giugno un aggiornamento della funzionalità Edge Sense del suo top di gamma. Gli utenti che hanno acquistato il nuovo HTC U11 possono ora installare dal Google Play Store l’ultima versione beta che introduce molte novità, tra cui la possibilità di creare scorciatoie personalizzate corrispondente allo “squeezing” dei lati dello smartphone. Il dispositivo (In offerta su Amazon a 621 euro) riceverà l’upgrade ad Android 8.0 Oreo entro fine anno.

Attualmente Edge Sense offre poche opzioni, principalmente associate all’avvio delle app, all’attivazione degli assistenti digitali (Google Assistant e Amazon Alexa), allo scatto dello foto e all’uso della funzione Voice to Text per i messaggi. Grazie alla nuova versione sarà possibile eseguire più azioni, premendo i lati dello smartphone. Il produttore taiwanese ha pubblicato su YouTube un video che mostra tutte le novità. Gli utenti potranno effettuare lo zoom in/out in Google Maps e Google Foto, passare dalla vista settimanale a mensile e viceversa in Google Calendario e avviare/fermare la riproduzione dei video.

HTC non ha mostrato però la funzionalità più interessante e utile, ovvero quella che permette di creare scorciatoie personalizzate. È sufficiente scegliere una delle app installate, toccare un punto sullo schermo (ad esempio sul pulsante play/pausa del lettore video) e associare l’azione (tap singolo o doppio tap). È possibile impostare più azioni per singola app, ma può essere attiva solo una alla volta. Inoltre non è possibile creare sequenze di azioni. In alternativa si può utilizzare l’azione “squeeze-and-hold”.

Essendo in versione preliminare ci sono diversi bug, ma la funzionalità sembra abbastanza promettente. Edge Sense dovrebbe essere presente anche nei prossimi Google Pixel 2.