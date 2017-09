iPhone 8: spedizioni dopo iPhone 7S

Marco Grigis,

A pochissimi giorni dalla presentazione del nuovo iPhone 8, atteso per il prossimo 12 settembre, emergono nuovi dettagli sulla strategia di distribuzione che Apple potrebbe aver impostato per il device. Nella giornata di ieri è emerso come lo smartphone potrebbe giungere nelle mani dei consumatori non prima di ottobre. Oggi appare online un’indicazione analoga, con una stima delle spedizioni con qualche settimana di ritardo rispetto a iPhone 7S e iPhone 7S Plus.

L’indiscrezione proviene da TechCrunch, sulla base di alcune fonti definite affidabili, seppur rimaste anonime. Secondo quanto reso noto, iPhone 8 verrà consegnato agli utenti “in un secondo momento” rispetto ai più classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus. L’avvio della fase di preordine, almeno negli Stati Uniti, potrebbe avvenire a partire dal prossimo 15 settembre per tutti i modelli, ma le spedizioni saranno notevolmente differenziate.

Nonostante non vi siano al momento conferme dalle parti di Cupertino, TechCrunch sostiene i consueti modelli da 4.7 e 5.5 pollici siano pronti a un’apparizione in Apple Store a partire già dal 22 settembre, senza grandi intoppi sul fronte delle forniture. Per l’inedito modello OLED da 5.8 pollici, invece, servirà probabilmente attendere ottobre inoltrato. Secondo quanto riferito nelle ultime ore dal Wall Street Journal, la natura del posticipo potrebbe derivare da difficoltà incontrate dal gruppo di Cupertino in fase di produzione, in particolare per una più lenta integrazione delle tecnologie 3D Touch nel display e per il lungo tira e molla che ha avuto protagonista Touch ID negli ultimi mesi. In ogni caso, pare che l’esclusione del lettore di impronte digitali possa essere ormai ufficializzata, sensore sostituito invece da un sistema per la scansione 3D dei volti.

Come già accennato, il nuovo iPhone 8, forse chiamato iPhone Edition o iPhone X, verrà presentato il prossimo martedì alle 19 del fuso italiano, con un evento speciale organizzato presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park.